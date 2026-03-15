"Prevenir es vivir", nuevo ciclo de las jornadas Infosalud en Zamora

La Fundación Caja Rural de Zamora organiza una nueva edición de las jornadas Infosalud que en esta edición se desarrollará en colaboración con el Hospital Recoletas Salud y que se constituyen como una iniciativa divulgativa centrada en la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades. Bajo el lema "Prevenir es vivir", el ciclo se desarrollará

los próximos martes y miércoles, días 17 y 18 de marzo, a las 20.00 horas en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora, con entrada libre hasta completar el aforo.

Serán especialistas del centro hospitalario de Recoletas los que ofrecerán las ponencias abiertas al público con el objetivo de acercar "información médica rigurosa y de interés general a la ciudadanía", ha señalado Caja Rural en un comunicado.

Charlas

La primera sesión tendrá lugar el martes , con una ponencia titulada "Vivir más y mejor: el valor de la geriatría", impartida por el doctor Guzmán Tamame, responsable de Geriatría del Hospital Recoletas Salud de Zamora. Durante su intervención abordará la importancia de la geriatría en una sociedad cada vez más longeva y cómo mejorar la calidad de vida en edades avanzadas.

El ciclo continuará el miércoles 18 de marzo con la charla "El riesgo cardiovascular, ese clásico", a cargo del doctor José Luis Santos, responsable de Cardiología del mismo hospital, quien analizará los principales factores de riesgo cardiovascular y las claves para prevenir enfermedades del corazón. n