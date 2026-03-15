Bienestar
"Prevenir es vivir", nuevo ciclo de las jornadas Infosalud en Zamora
Recoletas y Caja Rural de Zamora promueven las ponencias de los días 17 y 18 de marzo
La Fundación Caja Rural de Zamora organiza una nueva edición de las jornadas Infosalud que en esta edición se desarrollará en colaboración con el Hospital Recoletas Salud y que se constituyen como una iniciativa divulgativa centrada en la promoción de hábitos saludables y la prevención de enfermedades. Bajo el lema "Prevenir es vivir", el ciclo se desarrollará
los próximos martes y miércoles, días 17 y 18 de marzo, a las 20.00 horas en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora, con entrada libre hasta completar el aforo.
Serán especialistas del centro hospitalario de Recoletas los que ofrecerán las ponencias abiertas al público con el objetivo de acercar "información médica rigurosa y de interés general a la ciudadanía", ha señalado Caja Rural en un comunicado.
Charlas
La primera sesión tendrá lugar el martes , con una ponencia titulada "Vivir más y mejor: el valor de la geriatría", impartida por el doctor Guzmán Tamame, responsable de Geriatría del Hospital Recoletas Salud de Zamora. Durante su intervención abordará la importancia de la geriatría en una sociedad cada vez más longeva y cómo mejorar la calidad de vida en edades avanzadas.
El ciclo continuará el miércoles 18 de marzo con la charla "El riesgo cardiovascular, ese clásico", a cargo del doctor José Luis Santos, responsable de Cardiología del mismo hospital, quien analizará los principales factores de riesgo cardiovascular y las claves para prevenir enfermedades del corazón. n
- Encargan a una imprenta zamorana las papeletas electorales para el domingo y esta es la factura que les pasa
- El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
- Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
- Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora
- Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
- Atrapado en su propia plaza de aparcamiento en Zamora: '¡Cuánto sinvergüenza hay por el mundo!
- El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta