El PP destrona al PSOE como primera fuerza en la ciudad de Zamora

Vuelco en las urnas en la capital con un Partido Popular que se alzó como la fuerza más votada en las elecciones autonómicas celebradas este pasado domingo 15 de marzo. Los socialistas, que habían sido el partido con más apoyos en los comicios del año 2022, restan votos, mientras que Vox se mantiene en tercera posición, pero con un resultado menor que hace cuatro años.

La candidatura del PP, encabezada por Leticia García, ha convencido al electorado zamorano que le ha otorgado su confianza con 10.581 votos frente a los 8.689 de las anteriores elecciones autonómicas. De este modo, si hace cuatro años conseguían recortar distancias con el PSOE, en estos comicios han logrado superarles en votos para recibir el 35,72% de los sufragios. Cifras oficiales de la Junta de Castilla y León recopiladas tras el escrutinio del 100% de las mesas constituidas en Zamora.

Mejora de los datos del PP con 6,06 puntos porcentuales más que hace cuatro años. Subida que, unida al descenso de puntos de los socialistas, en concreto 2,6 menos, hizo virar el orden de fuerzas en la ciudad. Hace cuatro años, el PSOE les sacó 4 puntos a los de Fernández Mañueco. Esta vez, las tornas han cambiado y los populares son los que les superan con más de 4 puntos. A la espera de ver en detalle el comportamiento por mesas, el resultado de la capital sigue la tendencia que se aprecia en el conjunto provincial donde el PP sube, el PSOE baja y Vox se mantiene en tercera posición.

La candidatura encabezada por Iñaki Gómez se llevó el 31,07% de los sufragios con 9.202 apoyos en las urnas por parte de los electores censados en la capital.

Una persona deposita su voto en la urna. / Jose Luis Fernández

En cuanto a Vox, el auge que la ultraderecha tuvo en las últimas elecciones no fue tal en estos comicios, más bien al contrario. La formación liderada por Marisa Calvo en Zamora contó 5.179 votos, lo que supone el 17,48%. Dato que resta un punto de apoyo a los de Santiago Abascal en comparación con sus últimos resultados obtenidos en la ciudad.

El cuarto lugar de la tabla, a gran distancia del pódium, es para la coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En Común (IU-MS-VQ) que en las pasadas elecciones no se presentaron en conjunto, sino que Izquierda Unida y Podemos participaron bajo el sello Unidas Podemos. El efecto Guarido se ha dejado notar en parte en la capital, posicionando a la candidatura liderada por Miguel Ángel Viñas con un 4,99% de los sufragios, lo que se traduce en 1.478 papeletas depositadas en las urnas de los colegios de la capital a su favor. Por su parte, Podemos en compañía, en esta ocasión, solo de Alianza Verde, y con Dolores Carreras como candidata, cae 3,61 puntos con un 0,57%, al sumar tan solo 170 votos.

Ligero crecimiento para Unión del Pueblo Leonés (UPL), con Alfonso Martínez liderando la formación política en la provincia, que se queda en el quinto lugar de la lista en la capital, con un 3,83% de los sufragios, lo que significa casi un punto más que en 2022.

Por detrás, la formación Ahora Decide-España Vaciada, con Manuel Fuentes como cabeza de lista, obtiene una sexta posición, después de que hace cuatro años no se presentasen a las autonómicas. Partido que logró en la jornada electoral de este pasado domingo 459 votos, representando el 1,54%. A continuación, se localiza el partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta, con Carlota Jourdain como candidata por Zamora, con un 1,11% al sumar 330 apoyos.

Dos personas se buscan en las listas del censo en las Escuelas de Pinilla. / Alba Prieto

El Partido Regionalistas del País Leonés (Prepal), encabezado por Francisco Carreño, también gana respaldos por la mínima con un 0,47%, mientras que Escaños en Blanco, que tampoco se presentó en los anteriores comicios, continúa el listado de las fuerzas localistas con poca representación en las urnas. No obstante, todos ellos superan a Ciudadanos que prácticamente desaparece con 4,23 puntos menos, pasando de 1.325 a 87 votos.

Batalla electoral que se ha saldado en la ciudad de Zamora con una participación del 60,88%, casi dos puntos más que en 2022.