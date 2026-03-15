La participación en las elecciones sube 2,4 puntos en Zamora respecto a 2022
La subida se mantiene en Zamora 2,4 puntos por encima de los datos obtenidos en 2022 en unas elecciones autonómicas pero de interés nacional
A las 18.00 horas de este 15 de marzo, 71.169 ciudadanos han acudido ya a las urnas en la provincia. Esto es un 51,26% de la población votante y suponen 2,4 puntos más que en 2022. Zamora y León son las provincias en las que más ha aumentado la participación con respecto a los últimos comicios.
En Castilla y León, son 1.017.966 los votantes que ya han acudido a los colegios, un 53,18% del total. Suponen 1,56 puntos más de los datos obtenidos en 2022. La participación sube en todas las provincias de la región excepto en Ávila, en la que ha descendido respecto a las anteriores.
Alberto Ferreras
Coincidencia de candidatos antes "hermanos" y hoy rivales en Zamora
Pequeñas incidencias solventadas, algunas de ellas que se repiten elección tras elección; la coincidencia de candidatos antes "amigos" y hoy "rivales a la misma hora y en el mismo colegio; y la bisoñez de los primeros votantes a los que les toca estar en la mesa son algunas de las situaciones que quedan reflejadas en el anecdotario de la jornada de votación en los colegios electorales del Claudio Moyano, el Jacinto Benavente, San Frontis y el Alejandro Casona de Zamora.
Oliva Conde
Ayuso pone en duda la fiabilidad de los resultados electorales de Castilla y León
La presidenta de la Comunidad de Madrid habló ayer sobre el DNI digital, como "la puerta del fraude electoral", refiriéndose a los comicios de Castilla y León, en plena jornada de reflexión. Lo hizo a través de un vídeo en sus redes sociales.
El uso de esta aplicación en las elecciones, que está contemplado por la Ley Electoral, es legal desde septiembre de 2025, tal y como cita el portal verificador Newtral.es.
Oliva Conde
Aumento en la participación de 2,43 puntos respecto a 2022 a las 18.00 horas
A las 18.00 horas de este 15 de marzo, 71.169 ciudadanos han acudido ya a las urnas en la provincia. Esto es un 51,26% de la población votante y suponen 2,39 puntos más que en 2022.
En Castilla y León, son 1.017.966 los votantes que ya han acudido a los colegios, un 53,18% del total. Suponen 1,56 puntos más de los datos obtenidos en 2022. La participación sube en todas las provincias de la región excepto en Ávila, en la que ha descendido respecto a las anteriores.
Chany Sebastián
Margarita, a sus 102 años, acude a votar en Rabanales
La señora Margarita Calvo Ballesteros, nacida en Ufones el 23 de febrero de 1924, la “abuela de Aliste”, que en su juventud regentó la “Taberna de los Pichetas” y fue emigrante en Alemania y Asturias, con sus 102 años recién cumplidos, no dudó en salir de casa acompañada de su hija Marga para depositar su voto en la mesa electoral de Rabanales: “Hemos tenido suerte con un día que parece de verano y me siento orgullosa de poder votar”.
Primera vez que acude a votar y le toca vocal de mesa.
"Mejor de joven que de mayor, así aprendes más", ha declarado Álvaro Martín, que le ha tocado ser vocal en una de las mesas del colegio Jacinto Benavente, en Zamora capital. A sus 20 años recién cumplidos era la primera vez que iba a votar porque en las Europeas no pudo hacerlo y le ha tocado vivir la experiencia desde dentro. "Así ves como funciona todo", ha declarado a este diario.
- Encargan a una imprenta zamorana las papeletas electorales para el domingo y esta es la factura que les pasa
- El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
- Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
- Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora
- Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
- Atrapado en su propia plaza de aparcamiento en Zamora: '¡Cuánto sinvergüenza hay por el mundo!
- Los aspirantes a regentar el merendero de Los Tres Árboles de Zamora visitan las instalaciones