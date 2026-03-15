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La participación en las elecciones sube 2,4 puntos en Zamora respecto a 2022

La subida se mantiene en Zamora 2,4 puntos por encima de los datos obtenidos en 2022 en unas elecciones autonómicas pero de interés nacional

Mesa electoral de Fonfria con dos miembros de la comunidad de hinduistas presidiendo y votando, respectivamente.

Mesa electoral de Fonfria con dos miembros de la comunidad de hinduistas presidiendo y votando, respectivamente. / Chany Sebastián

Oliva Conde

A las 18.00 horas de este 15 de marzo, 71.169 ciudadanos han acudido ya a las urnas en la provincia. Esto es un 51,26% de la población votante y suponen 2,4 puntos más que en 2022. Zamora y León son las provincias en las que más ha aumentado la participación con respecto a los últimos comicios.

En Castilla y León, son 1.017.966 los votantes que ya han acudido a los colegios, un 53,18% del total. Suponen 1,56 puntos más de los datos obtenidos en 2022. La participación sube en todas las provincias de la región excepto en Ávila, en la que ha descendido respecto a las anteriores.

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