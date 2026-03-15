Mesa para los primeros votantes, sufragio en la calle y coincidencia de candidatos antes "hermanos" y hoy rivales, entre las anécdotas del día en Zamora

Pequeñas incidencias solventadas, algunas de ellas que se repiten elección tras elección; la coincidencia de candidatos antes "amigos" y hoy "rivales a la misma hora y en el mismo colegio; y la bisoñez de los primeros votantes a los que les toca estar en la mesa son algunas de las situaciones que quedan reflejadas en el anecdotario de la jornada de votación en los colegios electorales del Claudio Moyano, el Jacinto Benavente, San Frontis y el Alejandro Casona de Zamora.

La jornada ha estado marcada hasta media tarde por la normalidad y la falta de grandes inconvenientes, amén del sol dominical y el buen tiempo reinante que hizo que costara menos ir a votar. En contraste a la jornada de votación apacible, a primera hora de la mañana, en una mesa del colegio Jacinto Benavente se quejaban de que tenían algo de frío y no les habían puesto la calefacción, aunque en otra, unas horas después, la queja era por lo contrario.

En ese colegio, un joven con 20 años recién cumplidos que en 2024 no pudo votar en las Europeas, se estrenaba en el sufragio siendo además vocal de mesa, algo que reconocía que a los jóvenes les venía bien por la "propina" de 76,41 euros que reciben por la maratoniana jornada de vigilancia de las urnas. Ese joven, Álvaro Martín, ha declarado con espíritu constructivo que mejor que le toque de joven que de mayor porque "así aprendes más" y "ves cómo funciona todo".

Una persona en silla de ruedas vota a las puertas del colegio electoral de San Frontis. / J. N.

Al otro lado del río, en el colegio de San Frontis unos comicios más se evidenció la dificultad que entraña que la sede vecinal no haya podido suprimir las barreras arquitectónicas. Dos votantes en silla de ruedas, uno de cada una de las dos mesas de ese centro de votación, se vieron en la tesitura de esperar a la puerta y que un miembro de la mesa les llevaba la urna hasta allí para que pudieran votar. En ese local de votación, que a diferencia de otros no es un centro educativo, dispone la asociación vecinal hasta una barra de bar, pero en esa ocasión nada de refrescos, solo votos.

Cerca de allí, en el colegio Alejandro Casona, donde emiten su voto vecinos de Pinilla, Cabañales y el Sepulcro, apenas hubo incidencias y, como anécdota, uno de los interventores relató que a las ocho de la mañana no pudieron entrar por la puerta más cercana a las aulas de las urnas y hubo que entrar por otra y, una vez dentro, abrirla con una llave interior, lo que no fue óbice para que todo estuviera listo a las nueve de la mañana.

Viñas versus Llamas, los dos Miguel Ángel

En el instituto Claudio Moyano, coincidieron votando a las once de la mañana el cabeza de lista provincial de IU, Miguel Ángel Viñas, y el aspirante a la presidencia de la Junta de Castilla y León de Podemos, Miguel Ángel Llamas. Sus partidos fueron en coalición en los comicios autonómicos de hace cuatro años pero en esta ocasión eran rivales.

A Llamas, que es cabeza de lista por Valladolid pero está empadronado en Zamora, le preguntaron los periodistas por el incidente del sábado, cuando denunció una agresión con un cristal cuando se encontraba en la caseta electoral de Valladolid junto a su hijo de corta edad. Afortunadamente no sufrió daños pero denunció los hechos y este domingo pidió a la policía, donde puso la denuncia, que actúe.

Fue el mayor incidente que empaño la jornada de reflexión y que tuvo como protagonista a un zamorano, aunque ocurrió a un centenar de kilómetros de aquí.