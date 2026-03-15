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ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
Sigue aquí la jornada electoral del 15M

Marisa Calvo (Vox) anima a la participación y "votar en libertad"

La número 1 de la lista de Abascal por Zamora votó en el colegio electoral de La Villarina

María Luisa Calvo, número 1 de Vox por Zamora, vota en el colegio de La Villarina.

María Luisa Calvo, número 1 de Vox por Zamora, vota en el colegio de La Villarina. / Alba Prieto

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

"Hoy es el día que los castellanos y leoneses deciden el futuro de nuestra comunidad. Deseamos que la gente venga a votar con afluencia, voten en libertad y que todo se desarrolle normalmente".

Fueron las palabras de la procuradora regional y número 1 de la lista electoral de Vox en Zamora, Marisa Calvo, instantes después de depositar el voto en la urna del colegio electoral de La Villarina, el más pequeño de la capital, con tan solo una mesa.

"Queremos dar las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la gente que está en las mesas, a los apoderados, a los interventores, porque ellos hacen posible que este día se desarrolle con normalidad", señaló.

La candidata espera obtener buenos resultados en las elecciones: "Hemos tenido también una campaña dura, la verdad, pero esperemos que ahora obtengamos buenos resultados y que sea una jornada de libertad y de votación para todos los castellanos y leoneses, especialmente para los zamoranos".

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La candidata conocerá los resultados de las elecciones en Valladolid, ya que Vox centralizará allí las declaraciones para valorar los comicios, con presencia del líder nacional, Santiago Abascal. La sede de Zamora se abrirá para que los afiliados puedan seguir el recuento, pero no habrá valoración provincial de resultados más que en Valladolid.

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