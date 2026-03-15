Marisa Calvo (Vox) anima a la participación y "votar en libertad"
La número 1 de la lista de Abascal por Zamora votó en el colegio electoral de La Villarina
"Hoy es el día que los castellanos y leoneses deciden el futuro de nuestra comunidad. Deseamos que la gente venga a votar con afluencia, voten en libertad y que todo se desarrolle normalmente".
Fueron las palabras de la procuradora regional y número 1 de la lista electoral de Vox en Zamora, Marisa Calvo, instantes después de depositar el voto en la urna del colegio electoral de La Villarina, el más pequeño de la capital, con tan solo una mesa.
"Queremos dar las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la gente que está en las mesas, a los apoderados, a los interventores, porque ellos hacen posible que este día se desarrolle con normalidad", señaló.
La candidata espera obtener buenos resultados en las elecciones: "Hemos tenido también una campaña dura, la verdad, pero esperemos que ahora obtengamos buenos resultados y que sea una jornada de libertad y de votación para todos los castellanos y leoneses, especialmente para los zamoranos".
La candidata conocerá los resultados de las elecciones en Valladolid, ya que Vox centralizará allí las declaraciones para valorar los comicios, con presencia del líder nacional, Santiago Abascal. La sede de Zamora se abrirá para que los afiliados puedan seguir el recuento, pero no habrá valoración provincial de resultados más que en Valladolid.
O. C.
Sube la participación en Zamora casi tres puntos respecto a 2022
A las 14.30 horas, 46.437 zamoranos ya han acudido a las urnas, situando la participación en un 35,23%, 2,99 puntos por encima de las últimas elecciones autonómicas, en 2022.
En el total de la comunidad, la cifra se sitúa en el 36,93%, con 695.599 votantes, 2,2 puntos más que en los últimos comicios regionales.
Alberto Ferreras
Jornada tranquila en el Alejandro Casona
En el colegio Alejandro Casona, donde votan vecinos de Pinilla, el Sepulcro y Cabañales, la única incidencia se registró antes de empezar las votaciones, ya que al acceder al centro educativo la puerta no abría y se tuvo que entrar por otra para luego coger una llave interior y abrir la que está más cercana al aula de votación. Durante la mañana la gente llegó en goteo, sin que se registraran aglomeraciones hasta el mediodía.
Ical
Mañueco: "Cuanta más gente vote, mejor"
El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado el tempranero incremento en un punto de la participación respecto a las elecciones autonómicas de hace cuatro años, según los primeros datos conocidos. “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”, afirmó tras depositar su papeleta en el colegio electoral de la plaza de la Constitución, junto a la Gran Vía de Salamanca.
El líder del PPCyL regional insiste en “la necesidad de una gran participación” para que todo el mundo se sienta “responsable y partícipe” del Gobierno que salga de las urnas. “Hoy decidimos el gobierno que queremos para los próximos cuatro años”, recalcó ante una nutrida nube de medios de comunicación que le esperaba a la salida del colegio. Antes de reconocer que es punto a mayores “es una buena noticia”.
Las próximas horas las pasará "tranquilo" hasta la llegada del escrutinio, cuando acudirá al hotel Alameda Palace junto a sus compañeros de partido.
Ical
Óscar Puente: "Hoy habrá un cambio"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha votado en Valladolid con la confianza puesta en que "en Castilla y León, tras cuarenta años casi de Gobierno popular, hoy haya un cambio”. Al igual que el resto de mandatarios políticos, ha hecho un llamamiento a la participación porque "será síntoma de buena salud democrática".
En declaraciones a Ical instantes después de depositar su voto en el Colegio Electoral Ponce de León, de Valladolid, calificó como “maravillosa rutina” la posibilidad de ejercer el derecho democrático a votar para “elegir el futuro”.
Estefanía Vega
Los pequeños pueblos
En los pueblos pequeños de la provincia de Zamora la participación es un problema: “Nos daremos con un canto en los dientes si supera el 50%”, dicen en Roales del Pan, donde son los electores menores de 40 años los que están animando el ambiente electoral.
Aunque la población supera los 1000 habitantes, finalmente se optó por mantener una única mesa instalada en el Centro Rural Agrupado.
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