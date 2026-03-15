Marisa Calvo (Vox) anima a la participación y "votar en libertad"

"Hoy es el día que los castellanos y leoneses deciden el futuro de nuestra comunidad. Deseamos que la gente venga a votar con afluencia, voten en libertad y que todo se desarrolle normalmente".

Fueron las palabras de la procuradora regional y número 1 de la lista electoral de Vox en Zamora, Marisa Calvo, instantes después de depositar el voto en la urna del colegio electoral de La Villarina, el más pequeño de la capital, con tan solo una mesa.

"Queremos dar las gracias a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la gente que está en las mesas, a los apoderados, a los interventores, porque ellos hacen posible que este día se desarrolle con normalidad", señaló.

La candidata espera obtener buenos resultados en las elecciones: "Hemos tenido también una campaña dura, la verdad, pero esperemos que ahora obtengamos buenos resultados y que sea una jornada de libertad y de votación para todos los castellanos y leoneses, especialmente para los zamoranos".

La candidata conocerá los resultados de las elecciones en Valladolid, ya que Vox centralizará allí las declaraciones para valorar los comicios, con presencia del líder nacional, Santiago Abascal. La sede de Zamora se abrirá para que los afiliados puedan seguir el recuento, pero no habrá valoración provincial de resultados más que en Valladolid.

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O. C. Sube la participación en Zamora casi tres puntos respecto a 2022 A las 14.30 horas, 46.437 zamoranos ya han acudido a las urnas, situando la participación en un 35,23%, 2,99 puntos por encima de las últimas elecciones autonómicas, en 2022. En el total de la comunidad, la cifra se sitúa en el 36,93%, con 695.599 votantes, 2,2 puntos más que en los últimos comicios regionales.

Alberto Ferreras Jornada tranquila en el Alejandro Casona En el colegio Alejandro Casona, donde votan vecinos de Pinilla, el Sepulcro y Cabañales, la única incidencia se registró antes de empezar las votaciones, ya que al acceder al centro educativo la puerta no abría y se tuvo que entrar por otra para luego coger una llave interior y abrir la que está más cercana al aula de votación. Durante la mañana la gente llegó en goteo, sin que se registraran aglomeraciones hasta el mediodía.

Ical Óscar Puente: "Hoy habrá un cambio" El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha votado en Valladolid con la confianza puesta en que "en Castilla y León, tras cuarenta años casi de Gobierno popular, hoy haya un cambio”. Al igual que el resto de mandatarios políticos, ha hecho un llamamiento a la participación porque "será síntoma de buena salud democrática". Óscar Puente. / Ical En declaraciones a Ical instantes después de depositar su voto en el Colegio Electoral Ponce de León, de Valladolid, calificó como “maravillosa rutina” la posibilidad de ejercer el derecho democrático a votar para “elegir el futuro”.