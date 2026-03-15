Luisa Bernal, periodista de la Fundación Maldita.es: "Hay que activar el pensamiento crítico frente a la desinformación"

Periodista de la Fundación Maldita.es Participante en la Jornada Provincial del Plan de Seguridad y Confianza Digital celebrada en Zamora, alerta sobre el auge de las noticias falsas en Internet, detalla la labor que desde la Fundación Maldita.es se hace para desmentirlas y propone un trabajo común de los ciudadanos críticos para lograr erradicarlas.

¿Qué lugar ocupan las "fake news" en la actualidad?

Es cierto que, últimamente, se habla más de ellas, porque se han popularizado, pero la verdad es que las noticias falsas han existido siempre. La diferencia está en que ahora, con las redes sociales, las plataformas de mensajería e Internet, se consigue tener un mayor alcance. Con las nuevas tecnologías se ha democratizado el acceso a la información, pero también a la desinformación.

¿Estas noticias están más presentes en determinados momentos?

Sobre todo cuando hay algún tipo de crisis, como hemos visto en España en el caso de la pandemia, el apagón o la Dana. Ahí sí que es peligrosa la desinformación, entre otras cosas, porque altera nuestro derecho a ser informados de forma veraz, como queda reflejado en la Constitución. Y, más allá de ello, la desinformación ataca nuestra confianza ciudadana en las instituciones.

Las consecuencias de la desinformación

¿Y eso en qué puede derivar?

En que se lleguen a cuestionar temas que tal vez antes no se cuestionaban en campos como, por ejemplo, la medicina. Lo vimos en la pandemia, cuando, de repente, todos estábamos desconfiando. La desinformación siempre se aprovecha de los vacíos informativos. Y lo hemos visto más recientemente con el accidente ferroviario de Adamuz, cuando comenzaron a circular muchas desinformaciones respecto a qué lo había causado o al estado y número de víctimas. Siempre suceden este tipo de situaciones cuando hay vacíos informativos. Es decir, en el momento en el que las instituciones no tienen las respuestas que necesitamos y nuestra mente las necesita.

No solo exponemos bulos, sino que ofrecemos herramientas para que se detecten

¿Cuáles son los objetivos ocultos de la difusión de la desinformación?

Nosotros hemos detectado tres motivaciones claras. Una de ellas es el dinero. Alguien crea una página web como si fuera un medio de comunicación, se presenta ante su público como información veraz y realmente luego se pone a publicar cualquier cosa que llame la atención, porque lo que le interesa es que pinchen en esa página para generar ingresos por publicidad. Ahí existe una forma muy clara de por qué nos desinforman. Al igual que ocurre cuando se mezcla la desinformación con las ciberestafas, con famosos promocionando plataformas de inversión o suplantando a medios para hacernos caer en ese timo. Otra motivación bastante evidente es la ideológica y se ve claramente cuando nos enfrentamos a desinformación política o en contextos de guerra. En la invasión de Rusia a Ucrania, se difundieron noticias falsas para atacar al presidente Zelensky, por poner solo un ejemplo. Se trata de lanzar esa desinformación para afectar al otro, dependiendo de los ideales de cada uno. Y la tercera motivación tiene como objetivo generar el caos.

Luisa Bernal / Cedida

¿En qué sentido?

Pongo un ejemplo. Durante la pandemia del Covid-19 empezó a circular por redes sociales un enlace que anunciaba ayudas del Gobierno por 600 euros para las familias y, cuando pinchabas en él, salía un mono sacando el dedo. Se difundió muchísimo y algunos lo compartían sin ni siquiera abrirlo. Muchas veces, está hecho con humor, pero el problema es cuando se descontextualiza. En X hay cuentas de parodia que se hacen pasar por el presidente o el líder de la oposición, publicando tweets esperpénticos, en modo humor. Pero luego, eso les llega por WhatsApp a determinadas personas y se lo creen.

Creamos confianza ciudadana a través del periodismo, la educación o la investigación

¿Por qué son tan veloces las informaciones falsas?

Porque están preparadas para llamar nuestra atención, tienen un lenguaje esencialista, apelan a las emociones de rabia e indignación o miedo e intentan que el receptor no se crea la información oficial, ya no solo de las instituciones, sino la que es fruto del trabajo de los periodistas y medios tradicionales. También animan a que se distribuyan al momento con mensajes como "comparte para que todos lo sepan" o "dale like para que llegue a todo el mundo". Y uno termina compartiendo sin pararse a pensar. Por otra parte, dan titulares muy llamativos y, para terminar, la propia naturaleza de las redes sociales ayuda a que se comparta y se viralice muy rápidamente.

Luisa Bernal (delante, tercera por la derecha) con el resto de compañeros de Maldita.es.

¿Los jóvenes son más proclives a recibir estos bulos, al ser mayores consumidores de redes sociales que de medios tradicionales?

Yo creo que ninguno tenemos escapatoria, pero sí es cierto que hay colectivos especialmente vulnerables. Unos son, precisamente, los jóvenes, que han crecido con las pantallas y no se han informado tradicionalmente, como sus padres y abuelos, frente al televisor, escuchando la radio o leyendo periódicos. Esas generaciones sabían que en esos medios era donde estaba la información. Ahora mismo, los jóvenes están expuestos en las redes sociales tanto a la información como a la desinformación. También hay que prestar atención a los mayores, por la brecha digital. Con ellos trabajamos mucho para enseñarles cómo consumir noticias en Internet o comprobar si una página web es falsa.

IA: enemiga y aliada

¿Qué papel desempeña ahora mismo la inteligencia artificial en el ámbito de la desinformación?

La IA mejora esa desinformación. La forma de realizar estas falsas noticias es siempre la misma, con imágenes manipuladas o descontextualizadas. Ahí la IA se convierte en una herramienta muy potente para mejorar a la hora de manipular fotos o vídeos. Incluso ya se puede recrear la voz y la cara de personas con sus gestos y hacerles decir algo que no han dicho realmente. En el caso de Maldita, nos complica mucho más el trabajo, en el sentido de que antes nos era más sencillo encontrar la fuente, por ejemplo, analizando una imagen que había sido editada por Photoshop.

Las «fake news» tienen un lenguaje esencialista y apelan a emociones como la rabia o el miedo

¿También puede la IA convertirse en una buena aliada?

Sin duda. Nosotros mismamente la estamos usando para intentar luchar contra la desinformación. Tenemos un chatbot de WhatsApp para que, cuando alguien nos haga una consulta, automáticamente, detecte de qué desinformación se trata dentro de nuestra base de datos y le envíe el desmentido al momento a ese usuario. Siempre con revisión humana, por supuesto.

El proceso de trabajo en Maldita.es

¿Cómo llegan esas noticias falsas a Maldita.es para trabajar sobre ellas?

Precisamente, el chatbot es una herramienta muy importante, porque es a través de donde los ciudadanos pueden colaborar con nosotros. Por medio de ese canal nos envían noticias que ven en redes sociales o que circulan por WhatsApp. Evidentemente, no podemos abarcarlo todo, pero tenemos ciertos criterios para escoger en qué trabajamos, como son viralidad y peligrosidad.

¿Cuándo urge más esta actuación?

Sobre todo, en casos de emergencias, porque siempre se difunden bulos en un primer momento de cualquier suceso grave, cuando no se sabe lo que realmente está ocurriendo.

La IA se convierte en una herramienta muy potente para manipular fotos o vídeos

¿Qué pasos se dan en Maldita.es para desmentir un bulo?

Una vez que se selecciona la noticia en la que trabajar, se le asigna a un redactor, que será el encargado de realizar la investigación acudiendo a las fuentes y utilizando herramientas de verificación. Antes de la edición, se realiza lo que denominamos "los cuatro palantes", que son cuatro votos de editores senior que no tienen ninguna duda o veto sobre lo que se está contando. Esos ocho ojos comprueban el proceso que ha realizado el redactor para su publicación y difusión, porque también a quienes nos han preguntado sobre el tema les pedimos que le den publicidad, para que el máximo público posible sepa que esa noticia no era real.

Un trabajo en equipo

¿Esa petición sería una forma de que el propio receptor del bulo combata, de alguna manera, las "fake news"?

Por supuesto, porque en Maldita nos hemos dado cuenta de que solo a través del periodismo no podemos hacer frente al problema de la desinformación. Por eso, intentamos abarcarlo desde diferentes perspectivas. Una es la tecnológica que he comentado, otra la periodística, pero también intentamos realizar investigaciones académicas, colaborando con universidades. O políticas públicas, apoyándonos en las evidencias que tenemos, concertando encuentros con instituciones para abordar determinada problemática.

Los criterios que escogemos para trabajar son la viralidad y la peligrosidad

También está la labor educativa a la sociedad, que es lo que le trajo a Zamora.

Intentamos realizar una alfabetización mediática, para que la gente conozca cómo consumir información dentro de la vorágine de las redes sociales e Internet. Tenemos diferentes públicos objetivos, no solo los jóvenes, y nuestra labor no consiste únicamente en exponer los bulos, sino en ofrecer herramientas para que ellos mismos los puedan detectar. Tenemos manuales, hacemos divulgación a través de nuestra web y redes sociales, participamos en eventos… Nuestra idea es dar conocimientos, materiales y capacidades al público para que él mismo pueda luchar contra la desinformación. Queremos activar ese pensamiento crítico frente a la desinformación.

¿Cómo definiría la labor social que se realiza desde Maldita.es?

Llevamos ya ocho años en esta lucha contra la desinformación y lo que intentamos es crear confianza ciudadana a través de diferentes prismas, ya sea el periodismo, la educación, la investigación, las políticas públicas o la tecnología. Nuestra intención es brindar a todos los actores que están relacionados con esta problemática, como legisladores, educadores, las mismas plataformas digitales o el público en general, las herramientas y conocimientos necesarios para que, entre todos, intentemos construir un entorno mediático informativo más confiable y accesible.