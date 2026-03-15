Listas las urnas en 368 mesas repartidas en 286 colegios electorales de Zamora

Todo está listo desde el sábado para que a las nueve de la mañana de este domingo los 286 colegios electorales distribuidos a lo largo de la provincia abran sus puertas para poder ejercer el derecho al voto.

En los municipios de menor tamaño se constituye únicamente una mesa electoral en cada colegio, pero en los más grandes, que acogen un mayor número de electores, existen varias aulas con mesas de votación, como ocurre en la capital. En total, son 368 mesas con otras tantas urnas para hacer el recuento y sumar los votos que adjudiquen los siete procuradores autonómicos en liza.

Listas las urnas en 368 mesas repartidas en 286 colegios

En la capital zamorana, fue el pasado viernes cuando trabajadores del Ayuntamiento trasladaron la mayor parte de las urnas y de la cartelería indicativa de la ubicación de cada mesa, junto a las papeletas correspondientes para ejercer el derecho al voto, a los distintos centros de votación.

Listas las urnas en 368 mesas repartidas en 286 colegios

Todo para que este domingo por la mañana los representantes de la Administración que velan por el correcto desarrollo del proceso electoral y los elegidos como presidente y vocales de mesa comprueben a primera hora que no falta nada y a las nueve puedan abrir los colegios con normalidad.

El operativo para que esté a punto todo el engranaje de la maquinaria electoral está integrado en la provincia de Zamora por 368 representantes de la Administración, uno por cada mesa electoral que se encargan de supervisar las actas con el resultado de las votaciones, a los que se suman los 1.104 miembros de mesa, con un presidente y dos vocales en cada una de ellas. En el conjunto de Castilla y León son 13.410 miembros de mesa y 4.470 representantes de la Administración.

En el caso de que en alguna mesa electoral no se presenten ni los titulares ni los suplentes elegidos mediante sorteo como miembros de mesa, la normativa establece que cumpla esta función el primer votante que pueda hacerlo, aunque también establece la posibilidad de sancionar a quienes están llamados a ser vocales o presidentes de mesa y no acuden sin tener justificación legal para ello.

En Zamora hay 23.202 votantes que viven en el extranjero de forma permanente y 7.200 que son nuevos electores

En las elecciones de este domingo tienen derecho a votar todos los ciudadanos de nacionalidad española empadronados en Castilla y León que sean mayores de 18 años el día de la votación. También pueden ejercer el sufragio las personas de nacionalidad española residentes de forma permanente en el extranjero que tuvieron su última vecindad administrativa en Castilla y León, según establece la normativa electoral.

Por ello, de los 162.155 zamoranos llamados este domingo a votar, 23.203 residen permanentemente en el extranjero y tuvieron algún municipio de la provincia de Zamora como último lugar de residencia en España antes de emigrar. A ellos se suman 138.955 zamoranos que viven actualmente en la provincia.

Del total de electores, hay 7.200 zamoranos que se estrenan en las autonómicas de este domingo en el proceso electoral para elegir los dirigentes de la comunidad autónoma. De ellos, 4.806 son nuevos electores censados en la provincia y 2.394 censados en el extranjero, según los datos facilitados por la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, encargada de coordinar el operativo electoral.

De la seguridad el proceso electoral se encargarán la Policía Nacional, las Policías Locales y la Guardia Civil. Todos esos cuerpos de seguridad mantuvieron esta semana una reunión para coordinar el operativo celebrada en la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Como curiosidad, los agentes de la Guardia Civil de Zamora también se encargarán de la seguridad del operativo en dos localidades de la provincia de Valladolid, Roales del Campo y Quintanilla del Molar, ya que se encuentran aisladas del resto de la provincia vallisoletana y por ello resulta más práctico que sean agentes de la Comandancia de Zamora los que se encarguen del operativo.

También con DNI electrónico

En estas elecciones, como novedad, para identificarse al votar, valdrá enseñar el DNI electrónico de la aplicación móvil Mi DNI, enseñando la foto y los datos. Junto a ese sistema de identificación también se puede utilizar el pasaporte o el carné de conducir y el DNI físico, incluso caducado. Distintas opciones para que quien quiera votar no ponga disculpas para no hacerlo.