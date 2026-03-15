Leticia García, cabeza de lista del PP de Zamora: "Ahora toca el silencio de los candidatos y la voz de los castellanos y leoneses"

"Nuestra comunidad autónoma está hoy en el punto de mira de toda España", relata Leticia García, cabeza de lista del PP por Zamora, tras ejercer su derecho al voto en la mañana del domingo 15 de marzo. "Castilla y León es la comunidad autónoma más grande de este país, y hoy nos están mirando muchos ojos", continúa. "Yo creo que hoy, como siempre ha sido en Zamora, demostraremos ser una provincia y una ciudad que vota siempre de una forma cívica y democrática, respetando siempre a las instituciones", sentencia.

Mañana electoral en el colegio San José de Calasanz: elecciones autonómicas 2026 / José Luis Fernández

A las puertas del colegio San José de Calasanz, García, ha agradecido el trabajo de todos aquellos que durante la campaña electoral hay ayudado a que "hoy ejerzamos el derecho más importante de la democracia. El derecho al voto", afirma.

Además, durante su intervención, no ha dudado en "llamar a la participación de todos los zamoranos que están llamados a urnas", exclama. "Hay más de 138.000 zamoranos que hoy votan a pie de urna y que no pueden quedarse en casa. Ya sabemos que hay más de 23.000 zamoranos que ejercen el voto desde el exterior o que han tenido que hacerlo por correo. Lo más importante es la participación y que vayan a ejercer el voto", recalca la popular.

Se palpa un ambiente festivo y de alegría donde los distintos miembros del Partido Popular de Zamora no han dudado en acompañar a la cabeza de lista. Varios zamoranos se dirigen a ella efusivamente, mandando mensajes de ánimo y de apoyo de cara a las votaciones: "Hoy tomamos esta decisión colectiva, que es la elección de unas nuevas Cortes y un nuevo gobierno que saldrá de ahí para los próximos 4 años, que será el encargado de gestionar el día a día de todos nosotros", dice a las puertas del liceo.

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"Ahora toca nuestro silencio, el silencio de los candidatos, y ahora es el momento de la voz de los zamoranos y de los castellanos y leoneses", concluye García.