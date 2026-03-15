Jugar al tres en raya, recortar y dar forma a un folio, pintar mosaicos, buscar tu fecha de nacimiento o hasta construir un puente únicamente con palillos tiene a las matemáticas como base.

Zamora. Colegio Universitario Día de las Matemáticas en la Calle / Alba Prieto / LZA

Así, casi sin darse cuenta de que estaban utilizando esta materia, pasaron la mañana de este domingo muchos zamoranos que disfrutaron del Día de las Matemáticas en la Calle, que se celebra en la ciudad gracias a la Asociación Castellano y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán.

Apoyo institucional

Desde la delegación local, Chelo Monterrubio agradece la colaboración del CFIE de Zamora y de la Diputación Provincial, que, un año más cede el espacio del claustro del Colegio Universitario para instalar todas las mesas donde cada año se incluyen nuevos juegos matemáticos pensados para toda la familia.

El lado más divertido de las matemáticas

Desde construcciones geométricas para realizar mosaicos en plano hasta la elaboración de elementos tridimensionales. Los más grandes se podían ver en el patio del Colegio Universitario. "Están realizados con tubos de la luz y con mangueras, todo muy artesanal", valoraba Monterrubio, gratamente sorprendida de la respuesta de este año, con visitantes de todas las edades que descubrían que las matemáticas son todo menos aburridas con este tipo de juegos.

Con los alumnos del Estalmat

Gran labor hacían para que la convocatoria fuera todo un éxito los alumnos del programa del Estímulo del Talento Matemático (Estalmat) de este curso, explicando a todos los participantes los diferentes juegos y retándolos para que probaran suerte e intentaran ganarles en el tres en el tres en raya áureo, el cuarto o la pentabatalla, aunque también había retos que desafiaban a uno mismo, como el reto atasco o los caminos de lógica.

Los más pequeños se lo pasaron en gran realizan pequeñas piezas tridimensionales con palillos y plastilina o dibujando kolam, los pequeños mosaicos típicos de La India.

El Día de las Matemáticas en la Calle se celebra siempre el domingo más cercano al 14 de marzo, fecha elegida por la constante matemática pi, dado que la fecha coincide con sus primeros tres dígitos (3,14). Una auténtica fiesta de los números que también se ha podido disfrutar en otras ciudades de Castilla y León, como Valladolid o Segovia.