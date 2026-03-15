Elecciones Castilla y León: La participación sube 1,73 puntos en Zamora respecto a 2022

La participación sube en las elecciones a las Cortes de Castilla y León respecto a los últimos comicios, celebrados en febrero de 2022, aún con mascarilla obligatoria en los colegios electorales.

A las 11.30 horas habían ejercido su derecho al voto 242.359 castellanos y leoneses frente a los 218.721 que lo habían hecho a esa misma hora en las anteriores elecciones. Esto supone que había votado el 12,63% del censo dos horas y media después de la apertura de los colegios electorales, y una subida de 1,33 puntos respecto a 2022.

En la provincia de Zamora habían votado a las 11.30 horas 17.279 votantes, un 12,43% de los electores, lo que supone una subida de 1,73 puntos respecto a las elecciones de 2022, cuando a esa hora había votado el 11'30% del censo, o lo que es lo mismo, 15.466 personas.

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Alberto Ferreras Jornada tranquila en el Alejandro Casona En el colegio Alejandro Casona, donde votan vecinos de Pinilla, el Sepulcro y Cabañales, la única incidencia se registró antes de empezar las votaciones, ya que al acceder al centro educativo la puerta no abría y se tuvo que entrar por otra para luego coger una llave interior y abrir la que está más cercana al aula de votación. Durante la mañana la gente llegó en goteo, sin que se registraran aglomeraciones hasta el mediodía.

Ical Mañueco: "Cuanta más gente vote, mejor" El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado el tempranero incremento en un punto de la participación respecto a las elecciones autonómicas de hace cuatro años, según los primeros datos conocidos. “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”, afirmó tras depositar su papeleta en el colegio electoral de la plaza de la Constitución, junto a la Gran Vía de Salamanca. Mañueco ejerce su derecho al voto. / Ical El líder del PPCyL regional insiste en “la necesidad de una gran participación” para que todo el mundo se sienta “responsable y partícipe” del Gobierno que salga de las urnas. “Hoy decidimos el gobierno que queremos para los próximos cuatro años”, recalcó ante una nutrida nube de medios de comunicación que le esperaba a la salida del colegio. Antes de reconocer que es punto a mayores “es una buena noticia”. Las próximas horas las pasará "tranquilo" hasta la llegada del escrutinio, cuando acudirá al hotel Alameda Palace junto a sus compañeros de partido.

Ical Óscar Puente: "Hoy habrá un cambio" El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha votado en Valladolid con la confianza puesta en que "en Castilla y León, tras cuarenta años casi de Gobierno popular, hoy haya un cambio”. Al igual que el resto de mandatarios políticos, ha hecho un llamamiento a la participación porque "será síntoma de buena salud democrática". Óscar Puente. / Ical En declaraciones a Ical instantes después de depositar su voto en el Colegio Electoral Ponce de León, de Valladolid, calificó como “maravillosa rutina” la posibilidad de ejercer el derecho democrático a votar para “elegir el futuro”.