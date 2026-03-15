Elecciones Castilla y León: La participación sube 1,73 puntos en Zamora respecto a 2022
A las 11.30 horas había votado el 12,43% de los electores de la provincia
En el conjunto de la comunidad la participación es del 12,63% a la misma hora
La participación sube en las elecciones a las Cortes de Castilla y León respecto a los últimos comicios, celebrados en febrero de 2022, aún con mascarilla obligatoria en los colegios electorales.
A las 11.30 horas habían ejercido su derecho al voto 242.359 castellanos y leoneses frente a los 218.721 que lo habían hecho a esa misma hora en las anteriores elecciones. Esto supone que había votado el 12,63% del censo dos horas y media después de la apertura de los colegios electorales, y una subida de 1,33 puntos respecto a 2022.
En la provincia de Zamora habían votado a las 11.30 horas 17.279 votantes, un 12,43% de los electores, lo que supone una subida de 1,73 puntos respecto a las elecciones de 2022, cuando a esa hora había votado el 11'30% del censo, o lo que es lo mismo, 15.466 personas.
O. C.
Sube la participación en Zamora casi tres puntos respecto a 2022
A las 14.30 horas, 46.437 zamoranos ya han acudido a las urnas, situando la participación en un 35,23%, 2,99 puntos por encima de las últimas elecciones autonómicas, en 2022.
En el total de la comunidad, la cifra se sitúa en el 36,93%, con 695.599 votantes, 2,2 puntos más que en los últimos comicios regionales.
Alberto Ferreras
Jornada tranquila en el Alejandro Casona
En el colegio Alejandro Casona, donde votan vecinos de Pinilla, el Sepulcro y Cabañales, la única incidencia se registró antes de empezar las votaciones, ya que al acceder al centro educativo la puerta no abría y se tuvo que entrar por otra para luego coger una llave interior y abrir la que está más cercana al aula de votación. Durante la mañana la gente llegó en goteo, sin que se registraran aglomeraciones hasta el mediodía.
Ical
Mañueco: "Cuanta más gente vote, mejor"
El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado el tempranero incremento en un punto de la participación respecto a las elecciones autonómicas de hace cuatro años, según los primeros datos conocidos. “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”, afirmó tras depositar su papeleta en el colegio electoral de la plaza de la Constitución, junto a la Gran Vía de Salamanca.
El líder del PPCyL regional insiste en “la necesidad de una gran participación” para que todo el mundo se sienta “responsable y partícipe” del Gobierno que salga de las urnas. “Hoy decidimos el gobierno que queremos para los próximos cuatro años”, recalcó ante una nutrida nube de medios de comunicación que le esperaba a la salida del colegio. Antes de reconocer que es punto a mayores “es una buena noticia”.
Las próximas horas las pasará "tranquilo" hasta la llegada del escrutinio, cuando acudirá al hotel Alameda Palace junto a sus compañeros de partido.
Ical
Óscar Puente: "Hoy habrá un cambio"
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha votado en Valladolid con la confianza puesta en que "en Castilla y León, tras cuarenta años casi de Gobierno popular, hoy haya un cambio”. Al igual que el resto de mandatarios políticos, ha hecho un llamamiento a la participación porque "será síntoma de buena salud democrática".
En declaraciones a Ical instantes después de depositar su voto en el Colegio Electoral Ponce de León, de Valladolid, calificó como “maravillosa rutina” la posibilidad de ejercer el derecho democrático a votar para “elegir el futuro”.
Estefanía Vega
Los pequeños pueblos
En los pueblos pequeños de la provincia de Zamora la participación es un problema: “Nos daremos con un canto en los dientes si supera el 50%”, dicen en Roales del Pan, donde son los electores menores de 40 años los que están animando el ambiente electoral.
Aunque la población supera los 1000 habitantes, finalmente se optó por mantener una única mesa instalada en el Centro Rural Agrupado.
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