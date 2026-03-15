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ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN
Sigue aquí la jornada electoral del 15M

Elecciones Castilla y León: La participación sube 1,73 puntos en Zamora respecto a 2022

A las 11.30 horas había votado el 12,43% de los electores de la provincia

En el conjunto de la comunidad la participación es del 12,63% a la misma hora

Votantes en un colegio de Zamora. Elecciones autonómicas 2026.

Votantes en un colegio de Zamora. Elecciones autonómicas 2026. / Víctor Garrido

Alejandro Bermúdez

La participación sube en las elecciones a las Cortes de Castilla y León respecto a los últimos comicios, celebrados en febrero de 2022, aún con mascarilla obligatoria en los colegios electorales.

A las 11.30 horas habían ejercido su derecho al voto 242.359 castellanos y leoneses frente a los 218.721 que lo habían hecho a esa misma hora en las anteriores elecciones. Esto supone que había votado el 12,63% del censo dos horas y media después de la apertura de los colegios electorales, y una subida de 1,33 puntos respecto a 2022.

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En la provincia de Zamora habían votado a las 11.30 horas 17.279 votantes, un 12,43% de los electores, lo que supone una subida de 1,73 puntos respecto a las elecciones de 2022, cuando a esa hora había votado el 11'30% del censo, o lo que es lo mismo, 15.466 personas.

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