Elecciones autonómicas: la participación en Castilla y León es del 72,37 % y del 70,76 %en Zamora
En una jornada regional marcada por la mirada nacional, la participación ha subido un 9,32 %
Zamora se ha mantenido a lo largo del día como una de las provincias en las que más se ha notado el aumento de la participación en estos comicios. A las 20.00 horas, cerradas ya las mesas, a excepción de la de Gema del Vino, un 70,76 % de los zamoranos han ejercido su derecho al voto, un 10 % más que en 2022.
También a nivel general ha subido el número de participantes. En el conjunto de Castilla y León han votado el 72,76% de los castellanoleoneses, casi un 10 % más que en los últimos comicios.
A.G.B
Con un 76% escrutado el PP mantiene la ventaja en Zamora, cuenta con el 36% y mejora el resultado del año anterior
F. E.
Catorce personas atendidas por el 112 en los colegios electorales de Castilla y León
La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas durante la jornada electoral relacionadas con incidentes que han sucedido en los colegios electorales de la Comunidad.
Ventaja de PP en Toro con el 12.43% de los votos escrutados
Con el 12,43% de los votos escrutados, el Partido Popular arrebataría al PSOE el primer puesto que obtuvo en Toro en 2022. Los populares obtienen por el momento un 36,86% de los votos frente al 32,89% de los socialistas.
Oliva Conde
Tímida ventaja del PSOE en Benavente con el 26,41% de los votos escrutados
El PSOE, que en las elecciones de 2022 fue el partido más votado en Benavente, mantiene la primera posición en el municipio con un 33,67% de los votos, seguido muy de cerca por el PP, que obtendría el 31,5%
El resultado en Zamora ciudad con el 20% escrutado
Gana el PP con un 33% de los votos, seguido de cerca por el PSOE con un 31%. Vox, en tercera posición, no alcanza el 20% en la ciudad, se queda en un 18%, por el momento.
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