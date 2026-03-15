Elecciones autonómicas: la participación en Castilla y León es del 72,37 % y del 70,76 %en Zamora

Zamora se ha mantenido a lo largo del día como una de las provincias en las que más se ha notado el aumento de la participación en estos comicios. A las 20.00 horas, cerradas ya las mesas, a excepción de la de Gema del Vino, un 70,76 % de los zamoranos han ejercido su derecho al voto, un 10 % más que en 2022.

También a nivel general ha subido el número de participantes. En el conjunto de Castilla y León han votado el 72,76% de los castellanoleoneses, casi un 10 % más que en los últimos comicios.

En Directo

A.G.B Con un 76% escrutado el PP mantiene la ventaja en Zamora, cuenta con el 36% y mejora el resultado del año anterior

F. E. 15/03/2026 Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procuradores que compondrán el parlamento autonómico. POLITICA Pablo Requejo / Pablo Requejo / Europa Press Catorce personas atendidas por el 112 en los colegios electorales de Castilla y León La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido varias llamadas durante la jornada electoral relacionadas con incidentes que han sucedido en los colegios electorales de la Comunidad.

Ventaja de PP en Toro con el 12.43% de los votos escrutados Con el 12,43% de los votos escrutados, el Partido Popular arrebataría al PSOE el primer puesto que obtuvo en Toro en 2022. Los populares obtienen por el momento un 36,86% de los votos frente al 32,89% de los socialistas.

Oliva Conde Tímida ventaja del PSOE en Benavente con el 26,41% de los votos escrutados El PSOE, que en las elecciones de 2022 fue el partido más votado en Benavente, mantiene la primera posición en el municipio con un 33,67% de los votos, seguido muy de cerca por el PP, que obtendría el 31,5%