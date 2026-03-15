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Elecciones autonómicas: la participación en Castilla y León es del 72,37 % y del 70,76 %en Zamora

En una jornada regional marcada por la mirada nacional, la participación ha subido un 9,32 %

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260315EFE NACHO GALLEGO 233024401 / NACHO GALLEGO

Oliva Conde

Zamora se ha mantenido a lo largo del día como una de las provincias en las que más se ha notado el aumento de la participación en estos comicios. A las 20.00 horas, cerradas ya las mesas, a excepción de la de Gema del Vino, un 70,76 % de los zamoranos han ejercido su derecho al voto, un 10 % más que en 2022.

También a nivel general ha subido el número de participantes. En el conjunto de Castilla y León han votado el 72,76% de los castellanoleoneses, casi un 10 % más que en los últimos comicios.

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