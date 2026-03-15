Doble sesión del Club La Opinión-El Correo de Zamora: del barroco y los vacceos

El Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ofrece esta semana una doble sesión de cultura, con dos foros que se desarrollarán en la jornada del jueves —como es habitual— y también, de manera excepcional, el viernes 20 de marzo.

En ambos casos, la cita será a las 20.00 horas en el remodelado paraninfo del Colegio Universitario, con entrada libre hasta completar aforo.

La cita del jueves será protagonizada por el historiador, escritor y político Jaime de los Santos, quien llega al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para presentar su libro "El evangelio según Caravaggio".

Un hombre rodeado de misterio

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, la figura del pintor italiano le atrajo de tal manera que empezó a investigar sobre su figura. "A diferencia de otros grandes maestros de la historia del arte, como Miguel Ángel, Rubens y Velázquez, sabemos muy poco acerca de la vida de Caravaggio", asegura el autor. "Su agitada trayectoria y la diversidad de sus comitentes impidió la transmisión de un archivo documental. Tampoco contamos con correspondencia. Tan solo han llegado hasta nosotros los atestados que reflejan sus disputas callejeras y testimonios de competidores que dan forma a una visión oscura y torturada del personaje", explica el escritor.

Jaime de los Santos, tras una intervención en el Congreso. / Europa Press / Fernando Sánchez

A partir de las escasas certezas, Jaime de los Santos ha construido un argumento en el que revisa la faceta pendenciera y prostibularia de Caravaggio. Porque no tuvo por qué ser así. Defiende el escritor que "a Caravaggio le han querido explicar tanto que le han colgado etiquetas que no le corresponden". En la novela confronta estas etiquetas y lo hace desde su relación con las mujeres que le rodearon.

Con "El evangelio según Caravaggio", De los Santos ha escrito una novela "única, adictiva y reveladora, imprescindible para quienes aman el arte, la historia y la gran literatura".

Gestión cultural

De los Santos ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el ámbito de la gestión cultural y la promoción de las bellas artes. Fue director general de Promoción Cultural y, posteriormente, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid. Ha participado en diferentes exposiciones con textos científicos y propuestas curatoriales. Además, es colaborador habitual en medios de comunicación, siempre en defensa de la cultura.

En 2022 publicó su primera novela, "Si te digo que lo hice", que fue recibida con elogios por la crítica y el público. "Su obra se caracteriza por una mirada sensible y comprometida con la diversidad, la memoria y la identidad", ha dicho de él la crítica.

Junto con esta presentación literaria del jueves, el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ofrece al día siguiente una mesa redonda titulada "Tras las huellas de Aníbal Barca en la ciudad vaccea de Arbulaca (El Viso de Bamba)", que contará con el profesor de la Universidad de Valladolid Carlos Sanz Mínguez, también director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattemberg.

Trabajos de excavación en el Viso de Bamba. | CEDIDA

Le acompañará Aitor Labajo Román, arqueólogo y doctorando en la Universidad de Valladolid; Celedonio Pérez Sánchez, periodista integrante del grupo de vecinos de Tierra del Vino que apoya el proyecto de la excavación en El Viso, y Ángel Vicente Pérez, ceramista.

En el acto también estarán presentes todos los arqueólogos del equipo y se presentará la nueva campaña de excavaciones, posible gracias a una campaña de recaudación de fondos avalada por Hispania Nostra y el mecenazgo de instituciones y entidades zamoranas.