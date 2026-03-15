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Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: la participación sube 1,3 puntos en Castilla y León y 2 puntos en Zamora a las 11.30 horas

Sigue aquí la última hora y todas las noticias actualizadas de los comicios de Castilla y León: participación, primeros sondeos y escrutinio en tiempo real durante toda la jornada.

La jornada electoral del 15M en Zamora, en imágenes

La jornada electoral del 15M en Zamora, en imágenes

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La jornada electoral del 15M en Zamora, en imágenes / J. L. F.

Tania Sutil

Tania Sutil

Llegó la hora de la verdad. Este domingo 15 de marzo Castilla y León celebra unas elecciones autonómicas para elegir su Gobierno regional durante los próximos cuatro años. La provincia de Zamora escoge siete procuradores en las Cortes.

Aquí podrás seguir todas las noticias actualizadas sobre las elecciones: participación, primeros sondeos y escrutinio en tiempo real..

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