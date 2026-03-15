Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: la participación sube 1,3 puntos en Castilla y León y 2 puntos en Zamora a las 11.30 horas

Pollán ya ha votado en León: "Día de esperanza"

“Es el día de la esperanza, de la ilusión, de toda la gente que quiere que esto cambie”. Así se pronunció hoy el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, después de ejercer el derecho al voto en las Escuelas Viejas de Carbajal de la Legua (León), donde se mostró “tranquilo, deseando ver qué dicen las urnas”.

Pollán ejerce su voto. / Ical

Pollán mostró se deseo de recibir el apoyo de quienes desean “que en Castilla y León haya un cambio de políticas” y después de una campaña electoral “muy intensa” quiso aludir a la labor de los medios de comunicación durante la misma. Algunos, dijo, han intentado “demonizar” a Vox mientras no faltó quien en la jornada de reflexión “se permitió el lujo de pedir el voto para otras formaciones, cosa absolutamente demencial” desde su punto de vista.