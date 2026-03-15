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Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: la participación sube 1,3 puntos en Castilla y León y 2 puntos en Zamora a las 11.30 horas
Sigue aquí la última hora y todas las noticias actualizadas de los comicios de Castilla y León: participación, primeros sondeos y escrutinio en tiempo real durante toda la jornada.
Llegó la hora de la verdad. Este domingo 15 de marzo Castilla y León celebra unas elecciones autonómicas para elegir su Gobierno regional durante los próximos cuatro años. La provincia de Zamora escoge siete procuradores en las Cortes.
Aquí podrás seguir todas las noticias actualizadas sobre las elecciones: participación, primeros sondeos y escrutinio en tiempo real..
T. S.
¿Hasta qué hora puedes votar?
El horario de cierre de los colegios electorales en Zamora será, al igual que en toda Castilla y León, a las 20:00 horas. Si a esta hora del cierre todavía hay ciudadanos dentro del colegio electoral que quieran ejercer su derecho a voto, deberán de ser admitido según las normas establecidas.
Ical
Pollán ya ha votado en León: "Día de esperanza"
“Es el día de la esperanza, de la ilusión, de toda la gente que quiere que esto cambie”. Así se pronunció hoy el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, después de ejercer el derecho al voto en las Escuelas Viejas de Carbajal de la Legua (León), donde se mostró “tranquilo, deseando ver qué dicen las urnas”.
Pollán mostró se deseo de recibir el apoyo de quienes desean “que en Castilla y León haya un cambio de políticas” y después de una campaña electoral “muy intensa” quiso aludir a la labor de los medios de comunicación durante la misma. Algunos, dijo, han intentado “demonizar” a Vox mientras no faltó quien en la jornada de reflexión “se permitió el lujo de pedir el voto para otras formaciones, cosa absolutamente demencial” desde su punto de vista.
Chany Sebastián
La "yoguis" de la comunidad autosostenible de Brandilanes también vota
En Fonfria por primera vez miembros de la comunidad autosostenible de contemplación, meditación, estudio y yoga en un entorno natural Advaitavidya Kailash Ashran se han sumado a las votaciones autonómicas ya como empadronados.
La presidenta propia presidenta de la mesa, Irene, es miembro de la comunidad. En la imagen, vota Ramadasa, otro de los "yoguis" de Brandilanes.
Alejandro Bermúdez
Sube la participación a las 11.30 horas respecto a 2022
La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León se sitúa a las 11.30 horas de la mañana, dos horas y media después de la apertura de los colegios electorales, en el 12,58%, tras haber votado 216.731 electores. Este porcentaje es 1,28 puntos superior al registrado en los comicios celebrados en febrero de 2022, cuando a la misma hora había votado un 11,30 por ciento del total.
Alberto Ferreras
También en el instituto Claudio Moyano ha depositado su sufragio Miguel Ángel Llamas, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por la coalición de Podemos-Alianza Verde.
El candidato se ha referido al acudir a votar a la agresion sufrida con un cristal ayer cuando se encontraba con su hijo en la caseta de Podemos, en Valladolid. Asegura que fue una situación "muy dolorosa" y pide que la policía haga su trabajo, tras haber denunciado los hechos. Afirma no querer entrar en polémicas, después de que la familia del supuesto agresor haya afirmado que es una persona con discapacidad reconocida, que no tuvo motivación política y haya pedido que no se difunda su imagen.
Víctor Garrido
Guarido, junto a Viñas en el Claudio Moyano
El candidato de IU, Sumar y Verdes Equo a las Cortes de Castilla y León por Zamora, Miguel Ángel Viñas, ha votado en el instituto Claudio Moyano de Zamora capital y lo ha hecho acompañado del alcalde de la ciudad, Francisco Guarido.
Ical
"Votó": la papeleta del candidato a la presidencia por el PSOE ya está dentro
El candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ya ha ejercido su derecho al voto. Lo ha hecho cerca de las 11 de la mañana en un colegio electoral de Soria. Tras hacerlo, ha animado a la ciudadanía a que vaya a votar "después de tantos años de derecha y Mañueco".
Tania Sutil
Anécdotas y curiosidades del 15M en Zamora
Las jornadas electorales no solo dejan urnas llenas y resultados políticos. También dejan anécdotas... y muchas: curiosidades que se suceden en forma de escenas inesperadas. Y este 15M en Zamora de elecciones autonómicas en Castilla y León no es la excepción.
Desde votantes más madrugadores de lo necesario hasta despistes de última hora se suceden desde primera hora. Conoce aquí las anécdotas más curiosas que han ocurrido en la provincia durante esta jornada.
Chany Sebastián
El candidato alistano Santiago Moral vota en Rabanales
El único candidato alistano, Santiago Moral Matellán, que concurre a las elecciones autonómicas como número 6 de la lista del Partido Popular por Zamora, ha votado en la mesa electoral de su pueblo, Rabanales, de donde es alcalde.
J. A. Gil
La socialista Patricia Martín vota en Benavente
La benaventana Patricia Martín, número 2 de la candidatura del PSOE a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Zamora, vota en el Centro Permanente de Adultos.
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