Elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León, en directo: resultados y escrutinio

Llegó la hora de la verdad. Este domingo 15 de marzo Castilla y León celebra unas elecciones autonómicas para elegir su Gobierno regional durante los próximos cuatro años. La provincia de Zamora escoge siete procuradores en las Cortes.

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Alberto Ferreras Miguel Ángel Viñas, en el momento de votar, con el alcalde, Francisco Guarido al fondo. / Víctor A. Gómez Coincidencia de candidatos antes "hermanos" y hoy rivales en Zamora Pequeñas incidencias solventadas, algunas de ellas que se repiten elección tras elección; la coincidencia de candidatos antes "amigos" y hoy "rivales a la misma hora y en el mismo colegio; y la bisoñez de los primeros votantes a los que les toca estar en la mesa son algunas de las situaciones que quedan reflejadas en el anecdotario de la jornada de votación en los colegios electorales del Claudio Moyano, el Jacinto Benavente, San Frontis y el Alejandro Casona de Zamora. LEE LA NOTICIA AQUÍ

Oliva Conde Ayuso pone en duda la fiabilidad de los resultados electorales de Castilla y León La presidenta de la Comunidad de Madrid habló ayer sobre el DNI digital, como "la puerta del fraude electoral", refiriéndose a los comicios de Castilla y León, en plena jornada de reflexión. Lo hizo a través de un vídeo en sus redes sociales. El uso de esta aplicación en las elecciones, que está contemplado por la Ley Electoral, es legal desde septiembre de 2025, tal y como cita el portal verificador Newtral.es. LEE LA NOTICIA AQUÍ

Oliva Conde Aumento en la participación de 2,43 puntos respecto a 2022 a las 18.00 horas A las 18.00 horas de este 15 de marzo, 71.169 ciudadanos han acudido ya a las urnas en la provincia. Esto es un 51,26% de la población votante y suponen 2,39 puntos más que en 2022. En Castilla y León, son 1.017.966 los votantes que ya han acudido a los colegios, un 53,18% del total. Suponen 1,56 puntos más de los datos obtenidos en 2022. La participación sube en todas las provincias de la región excepto en Ávila, en la que ha descendido respecto a las anteriores.

Chany Sebastián Margarita, a sus 102 años, acude a votar en Rabanales La señora Margarita Calvo Ballesteros, nacida en Ufones el 23 de febrero de 1924, la “abuela de Aliste”, que en su juventud regentó la “Taberna de los Pichetas” y fue emigrante en Alemania y Asturias, con sus 102 años recién cumplidos, no dudó en salir de casa acompañada de su hija Marga para depositar su voto en la mesa electoral de Rabanales: “Hemos tenido suerte con un día que parece de verano y me siento orgullosa de poder votar”.

Primera vez que acude a votar y le toca vocal de mesa. "Mejor de joven que de mayor, así aprendes más", ha declarado Álvaro Martín, que le ha tocado ser vocal en una de las mesas del colegio Jacinto Benavente, en Zamora capital. A sus 20 años recién cumplidos era la primera vez que iba a votar porque en las Europeas no pudo hacerlo y le ha tocado vivir la experiencia desde dentro. "Así ves como funciona todo", ha declarado a este diario.

Chany Sebastián La tónica general en Aliste: mujeres y jóvenes presidiendo las mesas La comarca de Aliste vivió, tras un atípico sábado de fría inverniza, un caluroso y primaveral domingo con una animada jornada electoral marcada por una masiva presencia de jóvenes, muy en especial mujeres integrando las mesas electorales. Un anciando votando en Sarracín de Aliste. / Chany Sebastián En esta jornada se ha visto en la comarca una abrumadora mayoría de votantes de la tercera edad en una situación originada por el éxodo rural de las nuevas generaciones y el regreso tras terminar su vida laboral de los que un día tuvieron que partir para ganarse la vida. LEE LA NOTICIA AQUÍ

J. A. Gil Papeletas del PSOE vandalizadas / J. A. Gil Contratiempo en el colegio Fernando II Incidencia: inutilizan las papeletas del PSOE en el colegio electoral Fernando II con un sello: "Que te vote Txapote". La Junta electoral de zona recoge papeletas de otros colegios para reponer las inválidas en el Fernando II.

Votantes famosos: Plex vota en Toro acompañado de su novia Aitana El youtuber toresano YoSoyPlex vota en su pueblo y pasa el día en familia junto a su novia, la popular cantante Aitana Ocaña. Aitana y Plex se sacan fotos con una "fan" toresana. / M. J. Cachazo LEE LA NOTICIA COMPLETA AQUÍ

Demetrio Madrid vota en Zamora El histórico socialista Demetrio Madrid, primer presidente de la Junta de Castilla y León, ha votado en el instituo Maestro Haedo de Zamora, acompañado del secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez, del cabeza de lista, Iñaki Gómez y otros integrantes de la candidatura socialista. Demetrio Madrid vota en el instituto Maestro Haedo de Zamora. / Cedida