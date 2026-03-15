Crónica de la jornada electoral en los colegios de Zamora

Colegio San José de Calasanz

El buen tiempo en la mañana del domingo 15 de marzo anima a los zamoranos a ejercer su derecho al voto en el CEIP. San José de Calasanz. Una mañana tranquila donde "solo los más madrugadores" se acercaron al liceo, indica una de las presidentas de una mesa electoral. Eran las 10.00 horas cuando, con la llegada de la cabeza de lista del Partido Popular de Zamora, Leticia García, parecía que los pasillos de la escuela se llenaban de curiosos, aunque también es cierto que los más de cinco miembros del PP que acompañaban a la candidata favorecían el efecto de multitud. Tras la votación, y posterior declaración de García a los medios, el ambiente ha comenzado a disiparse, dando paso a una sensación de calma que nada tiene que ver con los mensajes de apoyo que se escuchaban apenas 15 minutos antes.

Mañana electoral en el colegio San José de Calasanz: elecciones autonómicas 2026. / José Luis Fernández

Colegio Obispo Nieto

Novatos “un poco perdidos” en el colegio Obispo Nieto. “Cuando vienes piensas que va a haber alguien aquí que te dirija un poco y realmente estamos todos aprendiendo”, comentan en una de las mesas Santiago Alonso, Nerea Bajo y Sonia de la Fuente. “Es la primera vez y estamos un poco perdidos”, dicen. Jornada, de momento, sin incidentes en el centro educativo zamorano que califican de “una experiencia más” que “quizás sea la única vez en la vida”. Por ello, “colaborando entre todos” esperan “hacerlo lo mejor posible y resolverlo bien”. Colaboración en la que se incluyen apoderados e interventores. Representantes de las candidaturas cuya función es muy distinta. Los apoderados pueden acceder libremente a todos los locales electorales, examinar el desarrollo de la votación y del escrutinio en cualquier mesa, formular reclamaciones y protestas y pedir certificaciones. En cambio, los interventores desempeñan su función solo en la mesa ante la que están acreditados, pueden formular reclamaciones y protestas y pedir certificaciones: “Tienen que estar en la apertura de mesa y hasta el final. El apoderado no tiene esa obligación electoral”, explica uno de los apoderados que se encuentran en el colegio zamorano, quien destaca que la participación en estas primeras horas está protagonizada principalmente por gente mayor: “Es una cuestión poblacional. Ahora que la gente cada vez es más mayor, la gente joven está censada afuera, en grandes ciudades”, aprecia.

Mesa de "novatos" durante la mañana electoral en el colegio Obispo Nieto: elecciones autonómicas 2026. / Víctor Garrido

Arias Gonzalo

El poco movimiento de votantes en el Arias Gonzalo se vio ligeramente alterado por una mujer que no ha podido ejercer su derecho al voto. En el momento en el que buscaban su nombre en las listas de la mesa electoral, que asegura, "le corresponde", los miembros de la mesa se dieron cuenta de que "no aparecían sus datos". La mujer, de unos 90 años, junto a su acompañante, aseguraban que "se trataba de un error. Ya que vivo en la calle Pablo Morillo y el colegio electoral que me toca es este", explicaba. A pesar de ello, los miembros de la mesa le indicaron que "podría tratarse de un problema en el censo", puesto que, según los datos que facilitaba la mujer, apellidada García, coincidían con esa mesa. Dadas las circunstancias, la mujer y su acompañante se marcharon sin votar en busca de soluciones.

Colegio Juan XXIII

Cambio de distribución en el Colegio Juan XXIII, en el que las primeras horas de la jornada electoral han transcurrido con normalidad con un goteo constante de vecinos. Se trata de las primeras elecciones en las que se han habilitado dos espacios: el gimnasio y el comedor, en vez de las aulas. Una decisión que aporta más espacio y amplitud facilitando, así mismo, encontrar la mesa donde votar. Ha sido en este colegio donde ha ejercido su derecho al voto David Gago, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, quien destacaba que "la frecuencia de los últimos procesos electorales" hace que "todos estemos mucho más habituados a todo esto”. El edil, vaticinaba una alta participación en una jornada en la que el tiempo anima a salir a la calle: “Lo que favorecerá que se salga a pasear y que en ese paseo se vote", aseguraba. Alta participación que espera el también concejal del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, quien destacaba que el único problema en la constitución de las mesas fue la falta de algunos titulares, configurándose las mesas con los suplentes. “Esperamos que la jornada transcurra como está siendo hasta ahora, con cordialidad entre apoderados y que participe el máximo posible de gente”, manifestó Novo.

David Gago votando durante la mañana electoral en el colegio Juan XIII: elecciones autonómicas 2026. / Víctor Garrido

Colegio Gonzalo de Berceo

Sillas de infantil y churros en un inicio de jornada con desconcierto entre los votantes en el colegio Gonzalo de Berceo. La reducción del censo electoral ha provocado la confusión entre los electores zamoranos que tienen asignado este centro educativo, entre ellos los socialistas Iñaki Gómez y Antidio Fagúndez. El cambio de aulas en las que votar, cuatro en total más el comedor, ha hecho que algunos se sientan perdidos, ya que cuál era su asombro cuando acudían a su clase "de siempre" y no se encontraban en las listas. Pequeños contratiempos en un colegio en el que también sorprendía ver a presidentes de mesa, vocales y apoderados sentados en sillas de infantil: “Es incómodo, sobre todo, para estar tantas horas...” comentaban algunos. Situación que se solventó, en algunos casos, cogiendo sillas de las aulas de arriba. Aunque no todos han tenido tanta suerte. En una de las aulas, donde han comenzado con un chocolate con churros, se lo tomaban con resignación, a pesar “de estar casi sentados en el suelo”.

Mañana electoral en el colegio Gonzalo de Berceo: elecciones autonómicas 2026. / Víctor Garrido

Maestro Haedo

Javier Sánchez, presidente de mesa electoral en el instituto maestro Haedo. Es la tercera vez consecutiva que le toca ser presidente de mesa, aunque esta vez, con una particularidad. Sánchez está empadronado en Alcalá de Henares, "lo que pasa que como el censo se cierra meses antes de las elecciones en ese momento estaba empadronado todavía en Zamora", explica. En la mesa de enfrente, uno de los vocales ha sido un suplente al que le ha tocado quedarse en ausencia del titular. El ciudadano mostró una férrea resistencia a quedarse, "porque mientras que a los titulares les mandan un librito con instrucciones a los suplentes no", sentencia. Con lo cual, le toca ejercer de vocal de mesa sin tener literalmente "ni idea de nada".

Claudio Moyano

En el Claudio Moyano, conocido instituto zamorano situado en la avenida de Requejo, los tres componentes de una de las mesas electorales son suplentes, ya que "ningún titular se presentó", indican. Además, el cabeza de lista de Izquierda Unida de Zamora, Miguel Ángel Viñas, quien ha estado acompañado al votar por el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, ha subrayado tras emitir el sufragio que su formación ha hecho una campaña desde el respeto frente a otros que se han dedicado "al insulto". Ha mostrado su deseo de que este domingo "se llenen las urnas", para que acuda a votar "el máximo de gente y que por primera vez podamos tener en las Cortes una voz distinta, una manera de hacer política distinta, como hemos demostrado en el Ayuntamiento", ha declarado a los periodistas en su colegio electoral del instituto Claudio Moyano.

Miguel Viñas y Francisco Guarido durante la mañana electoral en el instituto Claudio Moyano: elecciones autonómicas 2026. / Víctor Garrido

IES Río Duero

En el IES Río Duero se notaba el aumento de afluencia de gente pasado el mediodía. Sin incidencias reseñables en las mesas, una de ellas estaba conformada por "veteranos". Para una de ellas, era su tercera vez, mientras que sus dos compañeros repetían por segunda ocasión. En otra mesa, se estrenaba una joven que acababa de cumplir los 19 y, de esta manera, iba a saber cómo es una jornada electoral por dentro en las que eran, también, sus primeras votaciones.

Nuestra Señora de La Candelaria

En las incidencias del colegio Nuestra Señora de La Candelaria ha quedado reflejado un curioso suceso: en una de las cinco mesas electorales una votante ha depositado su papeleta en la urna de un aula que no le correspondía. Tras unos momentos de incertidumbre, al no encontrarse sus datos en la lista de esa mesa, finalmente ha quedado registrado el error y se ha continuado con la jornada electoral. En otra de las mesas se estrenaba como presidenta una ciudadana que había sido convocada para el puesto el pasado jueves, al no poder asistir quien en principio iba a estar al frente de esa mesa.

Mañana electoral en Zamora: elecciones autonómicas 2026. / Víctor Garrido

San Frontis

Urnas en la calle en San Frontis. En cada una de las dos mesas ha votado una persona con discapacidad a las que las barreras arquitectónicas les ha impedido hacerlo dentro de la asociación vecinal del barrio y han tenido que sacar las urnas a las puertas.

Una de las personas que han tenido dificultades para votar debido a las infraestructuras. / Alberto Ferreras

Antiguas escuelas de Pinilla

Uno de los grupos más madrugadores de la jornada fue el de las antiguas escuelas de Pinilla. Los integrantes de las cuatro mesas de este colegio ya estaban esperando a la puerta veinte minutos antes de la hora a la que estaban convocados.

Alejandro Casona

En el colegio Alejandro Casona, donde votan vecinos de Pinilla, el Sepulcro y Cabañales, la única incidencia que se registró fue antes de empezar las votaciones, ya que al acceder al centro educativo la puerta no abría y se tuvo que entrar por otra para luego coger una llave interior y abrir la que está más cercana al aula de votación. Durante la mañana la gente llegó en goteo, sin que se registraran aglomeraciones hasta el mediodía.

Mañana electoral en el instituto Alejandro Casona: elecciones autonómicas 2026. / Alba Prieto

Jacinto Benavente

Primera vez que acude a votar y le toca vocal de mesa. "Mejor de joven que de mayor, así aprendes más", ha declarado Álvaro Martín, que le ha tocado ser vocal en una de las mesas del colegio Jacinto Benavente. A sus 20 años recién cumplidos era la primera vez que iba a votar porque en las Europeas no pudo hacerlo y le ha tocado vivir la experiencia desde dentro. "Así ves como funciona todo", ha declarado a este diario.

En Directo

O. C. Sube la participación en Zamora casi tres puntos respecto a 2022 A las 14.30 horas, 46.437 zamoranos ya han acudido a las urnas, situando la participación en un 35,23%, 2,99 puntos por encima de las últimas elecciones autonómicas, en 2022. En el total de la comunidad, la cifra se sitúa en el 36,93%, con 695.599 votantes, 2,2 puntos más que en los últimos comicios regionales.

Alberto Ferreras Jornada tranquila en el Alejandro Casona En el colegio Alejandro Casona, donde votan vecinos de Pinilla, el Sepulcro y Cabañales, la única incidencia se registró antes de empezar las votaciones, ya que al acceder al centro educativo la puerta no abría y se tuvo que entrar por otra para luego coger una llave interior y abrir la que está más cercana al aula de votación. Durante la mañana la gente llegó en goteo, sin que se registraran aglomeraciones hasta el mediodía.

Ical Mañueco: "Cuanta más gente vote, mejor" El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado el tempranero incremento en un punto de la participación respecto a las elecciones autonómicas de hace cuatro años, según los primeros datos conocidos. “Cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos”, afirmó tras depositar su papeleta en el colegio electoral de la plaza de la Constitución, junto a la Gran Vía de Salamanca. Mañueco ejerce su derecho al voto. / Ical El líder del PPCyL regional insiste en “la necesidad de una gran participación” para que todo el mundo se sienta “responsable y partícipe” del Gobierno que salga de las urnas. “Hoy decidimos el gobierno que queremos para los próximos cuatro años”, recalcó ante una nutrida nube de medios de comunicación que le esperaba a la salida del colegio. Antes de reconocer que es punto a mayores “es una buena noticia”. Las próximas horas las pasará "tranquilo" hasta la llegada del escrutinio, cuando acudirá al hotel Alameda Palace junto a sus compañeros de partido.

Ical Óscar Puente: "Hoy habrá un cambio" El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha votado en Valladolid con la confianza puesta en que "en Castilla y León, tras cuarenta años casi de Gobierno popular, hoy haya un cambio”. Al igual que el resto de mandatarios políticos, ha hecho un llamamiento a la participación porque "será síntoma de buena salud democrática". Óscar Puente. / Ical En declaraciones a Ical instantes después de depositar su voto en el Colegio Electoral Ponce de León, de Valladolid, calificó como “maravillosa rutina” la posibilidad de ejercer el derecho democrático a votar para “elegir el futuro”.