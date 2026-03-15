Confusión de Iñaki Gómez y Antidio Fagúndez para encontrar su mesa para votar

La anécdota de la jornada en el colegio Gonzalo de Berceo de Zamora la protagonizaban Iñaki Gómez, candidato del PSOE por Zamora a las Cortes de Castilla y León y Antidio Fagúndez, secretario general del partido en la provincia. Ambos acudían a las 10.30 horas para ejercer su derecho al voto, pero cuál sería su sorpresa al no encontrar su mesa. Tras un recorrido por las aulas habilitadas en el centro educativo, finalmente hallaban con la acertada.

El problema ha sido el cambio de distribución en estas elecciones al respecto de las anteriores. Motivo que desconocían y por el que acudían a votar a su mesa "de siempre".

Gómez ha sido el primero en ejercer su derecho al voto. Tras identificarse en la mesa, ha depositado el sobre su hijo. Por su parte, Fagúndez, ha optado por votar con el DNI digital. Sistema validado por la Junta Electoral Central, que por primera vez han podido usar los ciudadanos de Castilla y León. Tras abrir la aplicación "MiDNI", el secretario general del PSOE de Zamora, también ha cedido a su hija el sobre para que lo introdujese en la urna.

Iñaki Gómez, candidato del PSOE por Zamora, junto a su hijo. / Jose Luis Fernández

"Es un día excepcional para salir en familia, dar una vuelta, dar un paseo y ejercer el derecho al voto", ha expresado el candidato del PSOE, animando a la participación.

Con un nivel de abstención de 4 de cada 10 zamoranos en las últimas elecciones autonómicas , Gómez ha recordado que uno de los retos de la campaña ha sido aumentar los datos de participación.

"Si no somos capaces de haber incentivado el ejercicio de la democracia, en ese aspecto no habremos cumplido con uno de los objetivos fundamentales", ha pronunciado. Por ello, ha insistido en que "voten y que se llenen las urnas de esperanza en un día tan bonito como hoy".

"Nosotros estamos contentos y satisfechos del trabajo que hemos hecho y deseando que lleguen a las 8 de la tarde y que comience el recuento", que ha augurado, será "muy rápido".

Antidio Fagúndez y su hija introducen el voto en la urna. / Jose Luis Fernández

Palabras en las que coincidía Fagúndez, quien ha agradecido además el trabajo de todas las personas que hacen posible que hoy se puedan celebrar estas elecciones. "A todos los integrantes de las mesas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo transmitir, como dice Iñaki, un mensaje de ilusión y de optimismo", ha añadido.

"Hoy es el día para que los ciudadanos puedan salir a la calle y, sobre todo, que tengan la capacidad con su voto de expresar ese sentimiento de cambio y de ilusión que queremos para esta tierra. Vamos a esperar y a última hora de la noche veremos si se nos han cumplido todos los sueños", ha concluido.