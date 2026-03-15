El candidato de Podemos pide en Zamora que la policía haga su trabajo por la agresión sufrida en Valladolid

El candidato de Podemos a presidir la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, que aunque va en la lista de Valladolid reside y vota en Zamora, ha afirmado tras ejercer el voto en el instituto Claudio Moyano de la ciudad que la situación vivida el sábado en la caseta de Podemos en Valladolid, donde sufrió una agresión con un cristal cuando se encontraba con su hijo de corta edad, fue "una situación muy dolorosa".

Por ello, ha pedido a la policía que haga su trabajo, después de que el mismo sábado presentase una denuncia por lo ocurrido e hiciese públicos los hechos a través de su cuenta de X en la que mostró también una foto del supuesto agresor.

Ante la difusión por parte de la familia de quien lanzó el cristal de un comunicado en el que denuncia públicamente la difusión de su fotografía y sostiene que no tuvo motivación política y que se trata de un hombre con discapacidad reconocida, Llamas ha dicho no quiere polemizar con nadie. Ha agregado que la denuncia la formalizó en la comisaría de la Policía Nacional en Valladolid y deben ser los agentes los que hagan su trabajo, sin que él vaya a hacer más declaraciones sobre esa cuestión.

Votar en conciencia

Sobre la jornada electoral, el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha pedido que se emita el sufragio "en conciencia" porque está en juego el futuro de la comunidad.

Ha animado a la participación y ha pedido "que nadie se quede en casa" y ha advertido que hay mucho en juego este domingo, por lo que ha reclamado a los electores que "voten en conciencia a quien crean que puede hacerlo mejor".

El candidato de Podemos ha mostrado su deseo de que la jornada se desarrolle "con plena normalidad democrática" y ha recordado que este domingo está en juego que haya "Una situación de cambio que creo que mucha gente anhela".