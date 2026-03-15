Las anécdotas de la jornada electoral en Zamora: 15M en Castilla y León

Las jornadas electorales no solo dejan urnas llenas y resultados políticos. También dejan anécdotas... y muchas: curiosidades que se suceden en forma de escenas inesperadas. Y este 15M en Zamora de elecciones autonómicas en Castilla y León no es la excepción.

Desde votantes más madrugadores de lo necesario hasta despistes de última hora se suceden durante el día. En el Maestro Haedo, en Zamora capital, uno de los presidentes de la mesa electoral repite cargo... por tercera vez. La particularidad es que está empadronado en Alcalá de Henares, pero como el censo se cierra meses antes de las elecciones, en ese momento este ciudadano estaba empadronado aún en Zamora.

La jornada electoral del 15M en Zamora, en imágenes / J. L. F.

La resistencia de muchos suplentes a ocupar la silla cuando simplemente acudían para cubrir expediente también ha ocurrido en varios colegios electorales. Y si no, que se lo digan a uno de los suplentes indignados en la capital: "Los libritos de instrucciones solo se lo dan a los titulares, a los suplentes no, así que voy a ejercer sin tener literamente ni idea de nada".

Primeras veces

Primera vez que acude a votar y le toca vocal de mesa. "Mejor de joven que de mayor, así aprendes más", ha declarado Álvaro Martín, que le ha tocado ser vocal en una de las mesas del colegio Jacinto Benavente, en Zamora capital. A sus 20 años recién cumplidos era la primera vez que iba a votar porque en las Europeas no pudo hacerlo y le ha tocado vivir la experiencia desde dentro. "Así ves como funciona todo", ha declarado a este diario.

Álvaro Martín / A. F.

¿Más anécdotas? El colegio electoral de San Frontis es el único que no es en un centro educativo sino una asociación vecinal.

Ausencia de papeletas

Los problemas con las papeletas son un básico. No eran ni las 9 de la mañana cuando en Santa María de Valverde apreciaron que había papeletas de todos los signos políticos... menos de Podemos. La mesa se ha constituido, pero no se ha abierto hasta que han llegado las papeletas enviadas por la Junta Electoral de Zona.

Desaparecida

Una mujer nonagenaria no ha podido votar en Zamora. ¿El motivo? En el momento en el que buscaban su nombre en la mesa electoral que le correspondía llegó el problema: "No aparece, señora". La mujer, junto a un acompañante, aseguraban que “se trata de un error, vivo en Pablo Morillo y este es mi colegio electoral". La mujer se fue por donde había venido... y sin votar. Al parecer, el origen estaba en un problema en el censo.

(En actualización)