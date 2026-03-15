162.155 electores zamoranos escogen a sus representantes en las Cortes de Castilla y León

Y llegó el gran día. Ese en el que se decide el rumbo de timón que tomará Castilla y León durante los próximos cuatro años y que marcarán, entre otros, los 162.155 electores zamoranos que este domingo están llamados a las urnas.

La provincia elige este domingo los siete procuradores regionales que corresponden a Zamora en un Parlamento autonómico que sumará 82 parlamentarios. Ellos decidirán ese futuro de la comunidad y quien será su cabeza visible, el nuevo presidente de la Junta de Castilla y León.

El Gobierno autonómico que indirectamente se elige este domingo en las urnas es el que tomará decisiones de calado para el día a día de los zamoranos, ya que de él dependen grandes áreas administrativas como la de la educación, la sanidad o los servicios sociales, además de asumir gran parte de las responsabilidades en otras materias como la vivienda, la extinción de incendios y la gestión forestal, el medio ambiente, las carreteras autonómicas o el turismo.

El futuro de la comunidad está por tanto en manos de esos electores que depositando su voto elegirán a las personas que ocupen esos siete escaños que representan a Zamora en las Cortes de Castilla y León. Como es habitual en todas las citas electorales, los colegios se abren a las nueve de la mañana para los electores y permanecen de forma ininterrumpida con las urnas abiertas once horas, hasta las ocho en punto de la tarde.

En las cabinas para preservar la intimidad y hacer posible que el voto sea secreto habrá en Zamora las papeletas de un total de dieciséis formaciones políticas. Repiten los partidos que durante los últimos cuatro años se repartieron la representación zamorana en el Parlamento autonómico, el Partido Popular, que en 2022 fue el ganador y logró tres procuradores; el Partido Socialista Obrero Español, que obtuvo otros tres en esos comicios; y Vox, que se llevó el séptimo escaño.

Los colegios electorales permanecerán abiertos de forma ininterrumpida durante once horas

También están presentes otras formaciones políticas que igualmente disponían de papeleta en la anterior cita electoral, como las formaciones regionalistas ya tradicionales en las citas electorales, Unión del Pueblo Leonés o el Partido Regionalista del País Leonés. También hay formaciones que hace cuatro años fueron unidas y ahora van por su cuenta, como es el caso de Podemos, que esta vez concurre únicamente con Alianza Verde; e Izquierda Unida, que en esta ocasión va con el Movimiento Sumar, Los Verdes y Equo.

La ciudadanía puede elegir en esta ocasión en la provincia entre un total de dieciséis papeletas

También están disponibles las papeletas de Ahora Decide, que esta vez concurre junto a España Vaciada, u otro clásico en las elecciones, el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma).

El abanico de candidaturas se completa con el nuevo partido autonómico Nueve, un clásico que se resiste a desaparecer como Ciudadanos y otras formaciones como Escaños en blanco, Partido Castellano-Tierra Comunera, Por un mundo más justo, Soberanía alimentaria española y el partido de Alvise, Se acabó la fiesta. La de la democracia escribe este domingo un nuevo capítulo.

Acercar a los votantes de los pueblos en 44 rutas

Con motivo de la jornada electoral, en la provincia de Zamora se han programado un total de 44 rutas para acercar en autobús, minibús y otros medios de transporte a los electores de los pueblos más pequeños en los que no se constituye mesa electoral y deben desplazarse para votar a las cabeceras de sus municipios.

En el conjunto de Castilla y León se han establecido un total de 301 rutas de transporte y Zamora es la tercera provincia que cuenta con mayor número de ellas. Las que más tiene es León, que se erige también como la provincia con más pueblos dispersos a los que no llegan las urnas electorales, con 75 rutas. En Burgos son 68 las que han sido necesario establecerse para hacer accesible el voto a la población del medio rural y tras Zamora está Soria, con 35 rutas.

Catorce solicitudes de voto accesible en Braille

En Zamora ha habido catorce electores que han solicitado el voto accesible a través del sistema de lectoescritura Braille. De esta forma, se contribuye a su integración y su participación efectiva, haciéndoles accesible el voto como al resto de la ciudadanía. Ese sistema de voto pueden solicitarlo electores con discapacidad visual que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% o que sean afiliados de la ONCE. Hasta el pasado 6 de febrero se habían cursado en el conjunto de Castilla y León un total de 88 solicitudes de voto accesible, 33 de ellas en Valladolid, 15 en León y 14 en Zamora, como provincias con más solicitantes.