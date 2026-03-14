Cuidado alérgicos: La primavera llegará con fuerza el martes

Tras varios días con temperaturas frescas y ambiente algo inestable, el tiempo comenzará a cambiar en Zamora a partir de la próxima semana. El fin de semana estará marcado todavía por temperaturas frías, especialmente durante la noche, con mínimas que se situarán entre los 5 y 6 grados y máximas que apenas superarán los 14 o 16 grados durante las horas centrales del día.

Durante la madrugada y primeras horas del domingo se esperan brumas o nieblas, con un ambiente fresco que recordará todavía al final del invierno. Aun así, el cielo tenderá a despejarse a lo largo del día y el sol irá ganando protagonismo.

La situación comenzará a cambiar claramente a partir del lunes, cuando el anticiclón se afiance sobre la península y deje jornadas estables y soleadas. Aunque el lunes todavía amanecerá frío, con mínimas cercanas a 1 grado, las temperaturas diurnas alcanzarán ya los 16 grados.

¿Llega la primavera?

Será especialmente desde el martes cuando llegue el ambiente plenamente primaveral. Los termómetros subirán de forma progresiva, con máximas que rondarán los 19 grados ese día y que podrían alcanzar los 22 grados entre miércoles y viernes. El predominio del sol y los vientos flojos del este favorecerán una sensación térmica mucho más agradable durante la mayor parte de la semana.

Las personas alérgicas deberán de tener precaución y visitar a sus médicos ya que se incrementarán notablemente el polen y las gramineas en el ambiente.

De este modo, tras un fin de semana todavía fresco, Zamora se adentrará en un periodo de tiempo estable y templado que recordará claramente a la primavera, con cielos poco nubosos y temperaturas cada vez más suaves.