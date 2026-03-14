Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Zamora CF - CD ArenteiroSemana Santa Zamora: Banzo de Honor 2026Alteisa Drumfest: Festival de bateristas en ZamoraAgresión a candidato Podemos Castilla y LeónMapa interactivo Zamora ruralElecciones en Castilla y LeónResultados Elecciones Autonómicas Castilla y León
instagramlinkedin

Cuidado alérgicos: La primavera llegará con fuerza el martes

Del frío y las brumas del fin de semana al sol y más de 20 grados a partir del martes

Tiempo en Zamora | Se mantienen las temperaturas primaverales

Tiempo en Zamora | Se mantienen las temperaturas primaverales

Benito Revilla

Tras varios días con temperaturas frescas y ambiente algo inestable, el tiempo comenzará a cambiar en Zamora a partir de la próxima semana. El fin de semana estará marcado todavía por temperaturas frías, especialmente durante la noche, con mínimas que se situarán entre los 5 y 6 grados y máximas que apenas superarán los 14 o 16 grados durante las horas centrales del día.

Durante la madrugada y primeras horas del domingo se esperan brumas o nieblas, con un ambiente fresco que recordará todavía al final del invierno. Aun así, el cielo tenderá a despejarse a lo largo del día y el sol irá ganando protagonismo.

La situación comenzará a cambiar claramente a partir del lunes, cuando el anticiclón se afiance sobre la península y deje jornadas estables y soleadas. Aunque el lunes todavía amanecerá frío, con mínimas cercanas a 1 grado, las temperaturas diurnas alcanzarán ya los 16 grados.

¿Llega la primavera?

Será especialmente desde el martes cuando llegue el ambiente plenamente primaveral. Los termómetros subirán de forma progresiva, con máximas que rondarán los 19 grados ese día y que podrían alcanzar los 22 grados entre miércoles y viernes. El predominio del sol y los vientos flojos del este favorecerán una sensación térmica mucho más agradable durante la mayor parte de la semana.

Las personas alérgicas deberán de tener precaución y visitar a sus médicos ya que se incrementarán notablemente el polen y las gramineas en el ambiente.

Noticias relacionadas y más

De este modo, tras un fin de semana todavía fresco, Zamora se adentrará en un periodo de tiempo estable y templado que recordará claramente a la primavera, con cielos poco nubosos y temperaturas cada vez más suaves.

Tiempo en Zamora la siguiente semana

Tiempo en Zamora la siguiente semana / AEMET

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encargan a una imprenta zamorana las papeletas electorales para el domingo y esta es la factura que les pasa
  2. El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
  3. Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
  4. La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
  5. Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora
  6. Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
  7. Atrapado en su propia plaza de aparcamiento en Zamora: '¡Cuánto sinvergüenza hay por el mundo!
  8. El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta

Cuidado alérgicos: La primavera llegará con fuerza el martes

Cuidado alérgicos: La primavera llegará con fuerza el martes

La Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén concluye la restauración de dos figuras antiguas

La Real Cofradía de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén concluye la restauración de dos figuras antiguas

GALERÍA | La Real Cofradía del Santo Entierro de Zamora recibe a 80 nuevos hermanos

GALERÍA | La cofradía de Jesús Nazareno de Zamora da la bienvenida a 187 hermanos y damas nuevos

Las farmacias de Zamora, claves para encontrar personas desaparecidas

Las farmacias de Zamora, claves para encontrar personas desaparecidas

Atropello cerca de la plaza de toros deja a una mujer herida en Zamora

Atropello cerca de la plaza de toros deja a una mujer herida en Zamora

Estas son las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora

Estas son las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora

Diez años de pasión por las baquetas, cómo los grandes bateristas internacionales han sabido ubicar a Zamora en el mapa

Tracking Pixel Contents