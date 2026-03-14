Estas son las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora

Las últimas semanas han estado marcadas por una subida generalizada de los precios en sectores que, como el de la energía, están íntimamente relacionados con el conflicto bélico en Oriente Medio.

Aunque no es el único sector que se ha visto afectado por la guerra, es cierto que es uno de los que más preocupan a la población, ya que las subidas en el sector energético no tardaron en afectar la situación de las carreteras. Ya a principios de marzo, a pocos días de estallar la guerra, las gasolineras pedían una reducción de los impuestos en gasolina y gasóleo, alegando que era, la única alternativa a la subida de precios en el sector.

En Zamora también se ha vivido el encarecimiento, aunque en algunas estaciones se ha notado más que en otras. En este contexto, cada vez son más los conductores que apuestan por las gasolineras "low cost" buscando que esta subida afecte lo menos posible a sus bolsillos, sin embargo, ni siquiera las más asequibles se libraron de la subida de precios de los combustibles.

Estas son las gasolineras más baratas de la provincia de Zamora en el momento actual, aunque se prevé que los precios puedan ir variando a lo largo del día.

SIN PLOMO 95 Agrinza – Calle Herrado, s/n (Villalpando) – 1,60 € /l Repostar Anselmo Montero Bragado – Carretera N-630 km. 285 (Morales del Vino) – 1,61 € /l Repostar Gómez Osorio – Carretera Belber - Tábara km. 21,400 (Villarrín de Campos) – 1,62 € /l Petroprix – Avda. Federico Silva Muñoz, 146 (Benavente) – 1,63 € /l Repostar Antonio del Estal López – Carretera ZA-104 km. 4,723 (Sampil) – 1,64 € /l Galp&Go – Avenida Federico Silva Muñoz, 139 (Benavente) – 1,64 € /l Losada – Carretera N-630 km. 261,200 (Montamarta) – 1,65 € /l Valcarce – Avda. Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – 1,65 € /l Petroprix – CC Vista Alegre (Zamora) – 1,65 € /l Repostar – Carretera N-630 km. 298,8 (Corrales) – 1,65 € /l

GÁSOLEO A Petroprix – Avda. Federico Silva Muñoz, 146 (Benavente) – 1,74 € /l Galp&Go – Avenida Federico Silva Muñoz (Benavente)– 1,75 € /l Coordinación Agraria S. A. – Carretera Toro - Salamanca km. 19,1 (La Bóveda de Toro) – 1,78 € /l Servicios Agrarios La Unión – Carretera Tordesillas km. 29 (Toro) – 1,78 € /l Plenergy – Calle Villalpando, s/n (Zamora) – 1,79 € /l Petroprix – CC Vista Alegre (Zamora) – 1,79 € /l Ballenoil – Calle Salamanca, 46 (Zamora) – 1,79 € /l Repostar Anselmo Montero Bragado – Carretera N-630 km. 285 (Morales del Vino) – 1,79 € /l Valcarce – Avda. Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – 1,79 € /l Repostar – Carretera N-630 (Corrales) – 1,79 € /l

SIN PLOMO 98 Repostar Gómez Osorio – Carretera Belber - Tábara km. 21,400 (Villarrín de Campos) – 1,74 € /l Repostar Anselmo Montero Bragado – Carretera N-630 km. 285 (Morales del Vino) – 1,74 € /l Repostar Antonio del Estal López – Carretera ZA-104 km. 4,723 (Sampil) – 1,76 € /l Q8 – Carretera N-VI A, km. 236,7 (Villalpando) – 1,82 € /l Repsol – Carretera N-122, km. 4 (Zamora) – 1,85 € /l Carrefour – Avenida Cardenal Cisneros, s/n (Zamora) – 1,86 € /l Repsol – Carretera C-612 km. 49 (Villalpando) – 1,86 € /l Seguin y Diego – Calle Rodríguez de Miguel 5,5 (Fuentesaúco) – 1,86 € /l Repsol – Carretera Toro - Salamanca km. 21 (La Bóveda de Toro) – 1,86 € /l Repsol – Carretera N-610 km. 81,8 (Villanueva de Campo) – 1,86 € /l

GASÓLEO B Repostar Gómez Osorio – Carretera Nelber - Tábara km. 21,400 (Villarrín de Campos) – 1,29 € /l E.S. Casher – Carretera Zamora km. 14,700 (Sanzoles)– 1,40 € /l Beroil – Cañada Real Berciana, 9 (Benavente) – 1,45 € /l Repostar Anselmo Montero Bragado –Carretera N-630 km. 285 (Morales del Vino) – 1,46 € /l Agrinza – CM La Senda del Valle km. 1 (Villafáfila) – 1,50 € /l Cepsa – Avenida Federico Silva Muñoz, 259 (Benavente) – 1,52 € /l Repsol – Carretera N-525 (Camarzana de Tera) – 1,52 € /l Repsol – Calle Pozo, 82 (Moraleja del Vino) – 1,54 € /l Agropal – Camino de los Borrachos, s/n (Toro) – 1,54 € /l TEO – Carretera Río Chico, s/n (Quiruelas de Vidriales) – 1,55 € /l

La tendencia sigue al alza, y se prevé que el sector de los carburantes arrastre a otras industrias, lo que provocaría una escalada generalizada de los precios, como ya se está viendo a gran escala en la Bolsa.