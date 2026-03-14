La Santa Merienda presenta el itinerario musical de Semana Santa con referencias a Bercianos de Aliste, Toro y Villalpando

La música es la manifestación artística unida a la Semana Santa que vertebra el itinerario, el cartel, el spot e incluso el pregón impulsado desde la Asociación cultural gastronómica La Santa Merienda.

El colectivo, el viernes en el salón de actos de La Alhóndiga, presentó su itinerario de la capital y la provincia, al contar con referencias a los desfiles de Bercianos de Aliste, Toro y Villalpando.

La propuesta visualmente recuerda a un CD de marchas fúnebres y en cada una de las páginas se combina "el recorrido de la cofradía con una foto con una partitura en cada establecimiento colaborador" y figura un QR donde "se puede escuchar por un lado información sobre el local y sobre la procesión, también la típica pregunta que nosotros hacemos siempre en el itinerario y, de fondo, la marcha que representa esa partitura que sale en la imagen", enumera el presidente de La Santa Merienda, Óscar Coscarón, agrupación que ya ronda el centenar de socios de todas las edades.

Detalle del cartel anunciador de la Pasión de La Santa Merienda. / Alba Prieto / LZA

5.000 unidades

En esta ocasión la tirada del folleto de los recorridos asciende a 5.000 unidades y podrán recogerse en los establecimientos colaboradores y en las oficinas de turismo.

Además, el cartel es una imagen con una mano con la esquila del Barandales del Domingo de Ramos.

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En cuanto al spot promocional también gira alrededor de la música. Arranca con la pregunta ¿ qué escucha un zamorano? y aparece la socia Sonia Rebollo en distintas acciones de su vida diaria acompañada de sonidos y marchas muy vinculadas a la celebración de Zamora.

Por otro lado, la música también estuvo muy presente en el pregón de Semana Santa que pronunció el músico Manuel Alejandro López Pérez.

El director de la Banda de Música de Zamora compartió con los asistentes su experiencia en primera persona vinculada con la Semana Santa. Su relación con la Pasión de Zamora surgió a raíz de su puesto en el colectivo amateur musical, pero "incluye muchas más facetas".

El músico, que mantiene una estrecha relación con La Santa Merienda, enfatizó que "la Semana Santa es una cuestión cultural que abraza los cinco sentidos, aunque lo mío es la música", precisó antes de su intervención.

El gallego de nacimiento que desde hace una década lleva la batuta de la Banda de Música de Zamora confesó que pregonar la Pasión en un colectivo que la vive tan intensamente "es una responsabilidad grande" y "está hecho desde el corazón y la experiencia vivida a lo largo de estos años".