Diez años de pasión por las baquetas, cómo los grandes bateristas internacionales han sabido ubicar a Zamora en el mapa

La pasión por las baquetas se comparte en Zamora. Bateristas de diferentes puntos del país se han acercado este sábado a la ciudad para admirar el toque de algunos de los grandes profesionales de la batería.

En su décima edición, el Alteisa Drumfest ha mostrado un año más la "magia" que hacen con platos, bombos, timbales y cajas músicos de la talla de los estadounidenses Mark Guiliana y Dave Weckl, el austriaco Thomas Lang, los españoles Christian Delgado y Ferrán Samper o el británico Cragi Blundell.

Este último, encargado de abrir el décimo aniversario del festival que ha puesto a Zamora en el mapa internacional de los grandes bateristas, desvela a este diario el truco para hacer magia con las baquetas. "Empezar tan temprano como puedas, practicar tan duro como puedas, y nunca desistir", aconseja. De hecho, él fue precoz y con tan solo tres años cogió sus primeras maquetas. De eso hace 49 años y "sigue siendo mi pasión", confiesa, para asegurar que "en este mundo que es un desastre, la música y las baquetas nos unen a todos, y no hay mejor sentimiento".

Craig Blundell / Mariam A. Montesinos - EFE

Cragi, que se inició como baterista profesional de la mano de músicos de Génesis y de la cantante canadiense Celine Dion, asegura estar muy emocionado por tocar en el décimo aniversario del Alteisa Drumfest, un festival del que reconoce que "la línea es increíble". Por él han pasado en otras ediciones algunos de sus amigos del mundo de las baquetas que, al igual que él, han llegado de otros países y gracias a este evento han sabido localizar a Zamora en el mapa e identificarla como la pequeña ciudad que baila al ritmo de la batería.

Zamora. Alteisa Drumfest / Alba Prieto / LZA

En esta edición, a las actuaciones del teatro Ramos Carrión se suma un segundo espacio, el de la sala de la Encarnación de la Diputación de Zamora, en el que se celebra la exposición de instrumentos de una decena de grandes marcas de baterías. Allí, los asistentes al festival pueden probar tambores, platos o bombos y adquirir complementos para sus baterías, como unas baquetas especiales conmemorativas de la décima edición del Alteisa Drumfest que se venden, con gran éxito, por cinco euros.

Una de las coordinadoras de la zona expositiva, Blanca López, explica que aunque muchos aficionados han comprado ya de antemano algunos instrumentos porque la venta con precios especiales con motivo del festival se inicia unos días antes a través de la web, la zona expositiva del evento permite a los asistentes aprovechar las ofertas y "la oportunidad de comprar bastante más barato".

Todo un abanico de precios

El organizador del Alteisa Drumfest, Alberto Martínez, habla de la evolución del evento y de cómo se ha convertido "en referente, casi a nivel europeo" porque en cualquier evento de baterías que se organiza en cualquier ciudad europea "siempre sale a relucir por algún lado" el nombre de Alteisa. "Al final, este mundillo es más o menos pequeño y cada vez que se hace alguna cosa aparecemos", comenta Alberto Martínez, que alude igualmente a la parte expositiva y de venta de instrumentos que realiza la empresa zamorana Alteisa en este evento.

En ella tienen desde modelos de baterías "normalitas", algunas que es posible adquirir de primeras marcas y de calidad desde 300 euros con todo incluido "con las que se puede empezar a trabajar", hasta cosas más exclusivas e incluso algunos modelos de edición limitada de los que solo salen cuatro o cinco unidades para todo Europa y que pueden venderse hasta por unos diez mil euros, solo los timbales y el bombo.

Tanta variedad de precios como ritmos que se pueden conseguir con tan solo dos baquetas.