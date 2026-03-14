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Atropello cerca de la plaza de toros deja a una mujer herida en Zamora

El suceso se dio a las 12.43 horas del mediodía de hoy, 14 de marzo

Una ambulancia de Sacyl

Una ambulancia de Sacyl / Emergencias CyL

Oliva Conde

Una mujer de 44 años resultaba herida hoy, 14 de marzo, por el atropello de un turismo a la altura de la plaza de toros de Zamora.

Una vez recibido el aviso, el Sacyl envió recursos a la calle Guardia Civil, donde ha tenido lugar el suceso, para atender a la mujer, que advertía dolor en el tobillo. También se dio aviso a la Policía Local y Nacional.

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