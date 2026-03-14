La afición: piedra angular del Cante Jondo

Fiel a su compromiso histórico de impulsar el flamenco en tierras zamoranas, la Peña "Amigos del Cante" vuelve a abrir las puertas de su sede en la calle Peña Trevinca, 14. Esta nueva convocatoria no es un hecho aislado, sino un ejercicio de coherencia con el artículo 2 de sus estatutos -como ya he dicho en otras ocasiones- que desde 1974 blinda la promoción, el perfeccionamiento y el disfrute de este arte universal.

En un mundo donde lo comercial a menudo desvirtúa la raíz, estas convivencias se erigen como un espacio natural para el flamenco aficionado. Aquí, el protagonismo no recae en grandes figuras de cartel, sino en aquellos que, con respeto, estudio y esfuerzo, se atreven a mostrar sus mañas en el cante, el baile o el toque. Es, en definitiva, una oportunidad para foguearse ante un público entendido y reafirmar que Zamora -bautizada por el maestro Antonio Mairena como la "Andalucía del Norte"- posee una de las aficiones más selectas y extensas del país.

Esta labor de fomento ha cristalizado a lo largo de más de cincuenta años en hitos como el festival "Zamora canta a José Blas Vega", que dio lugar a la única grabación discográfica de flamenco realizada en nuestra ciudad. Siguiendo esa estela de rigor y hermandad, la cita de hoy sábado, a las 20.30 horas, invita tanto a socios como a foráneos a sumergirse en la llama viva de lo jondo, por ello -como es habitual- la Peña estará con sus puertas abiertas, a todos cuantos deseen compartir la velada.

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Como manda la tradición de esta casa, la convocatoria no terminará con el último acorde. La experiencia culminará con una cena de convivencia, un espacio de concordia donde, entre viandas y conversaciones, se seguirá profundizando en la complejidad de esta música inmensamente culta. La invitación está hecha: si amas el flamenco o simplemente quieres conocerlo en su expresión más genuina, serás recibido con los brazos abiertos.n