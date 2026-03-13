Índice de Precios al Consumo
Zamora, en deflación en el primer bimestre del año arrastrada principalmente por dos grupos de precios
En febrero el IPC se incrementó cuatro décimas en la provincia y las mayores subidas se dieron en los servicios de alojamiento, protección social y las bebidas alcohólicas
La provincia de Zamora se mantiene como una de las provincias deflacionistas en lo que va de año, hasta finales del pasado mes de febrero, cuando aún no se habían dejado notar las consecuencias del conflicto bélico de Irán.
El balance de los dos primeros meses del año deja los precios en negativo en ese periodo tanto en Zamora como en cerca de la mitad de las provincias españolas. De hecho, el balance global en España es el del estancamiento de precios en esos dos meses, ya que al final del periodo se mantienen exactamente igual que al inicio del año, según los datos del Índice de Precios al Consumo publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.
En el caso de Zamora, entre el 1 de enero y el 28 de febrero los precios descendieron dos décimas de punto, con las mayores bajadas esos dos meses en el grupo de vivienda, agua electricidad, gas y otros, con un 13,8%, y en actividades recreativas, deporte y cultura, un 3,7%. Por lo que se refiere a los datos solo del mes de febrero, Zamora anotó una subida del 0,4% en el IPC ese mes, con los servicios de alojamiento, protección social y las bebidas alcohólicas con las mayores subidas.
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