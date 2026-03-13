Zamora acogerá "sabores solidarios" el 21 de marzo: sopas de ajo y apoyo a la AECC

La Plaza Mayor de Zamora acogerá el próximo sábado día 21 de marzo una actividad aúna el respaldo de los productos zamoranos, como son el pan y el ajo, con la solidaridad, ya que los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Bajo la denominación de “sabores solidarios” el establecimiento de hostelería Casa Aurelia cocinará más de 500 raciones de sopas de ajo que se repartirán, a cinco euros el plato, entre las 12.00 y las 15.00 horas.

Además, la actividad estará amenizada por los músicos Eva Ares y Adrián Lorenzo.

Pases

Los tiques se vendrán en el momento en la Plaza o bien en la caseta de la AECC en Santa Clara, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas de lunes a viernes, así como en la sede del colectivo, ubicada en la avenida de Portugal.

También existe una fila 0 en la entidad Caja Rural (ES 2730850055731402817116).

El concejal de Promoción Económica David Gago, resaltó que la iniciativa pone “en valor los productos zamoranos “el pan y el ajo que con el agua crean la sopa de ajo. Ese producto tan de la madrugada de Viernes Santo y que se nos adelanta para conjugar y para maridar perfectísimamente con la otra de las actividades que más nos gusta, las actividades con finalidad solidaria con la dinamización comercial del centro”.

Cartel anunciador de la actividad. / Cedida

Finalidad

Por su parte el vicepresidente de la AECC de Zamora, Vicente González Martín, subrayó que “con los 5 euros que va a aportarse con cada plato es para la asociación que lo distribuye” entre sus diversos ámbitos de acción.

Entre los datos que enumeró figuran que desde la provincia se aporta “en torno a los 150.000 euros a investigación, más luego las ayudas sociales, de transporte de alquiler, de apoyos, de prótesis…”.

También agradeció la colaboración “a nuestros centenares de voluntarios en toda la provincia que organizan marchas, carreras… que nos dan sostén y nos posibilitan el hacer todo lo que hacemos”.

La responsable de Caja Rural, Laura Huertos, apuntó que “tenemos muchas ganas de Semana Santa, y adelantamos este acto tan semanasantero al 21 de marzo para compartir con todos los zamoranos este plato tan típico, y con una labor solidaria”.

Colaboración

La actividad cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, Fundación Caja Rural,PanFest , Panadería El Viso, Fruterías El Cid y Casa Aurelia.