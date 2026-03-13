Zamora acoge la V Edición de la Adquisición Solidaria de Libros de Segunda Mano en favor de las enfermedades raras

La asociación Corriendo con el Corazón por Hugo llevará a cabo la V Edición de la Adquisición Solidaria de Libros de Segunda Mano, una iniciativa destinada a recaudar fondos para apoyar la visibilización de las enfermedades raras.

La iniciativa tendrá lugar del 16 al 20 de marzo en la caseta de Santa Clara, en un horario de apertura al público de 10.00 a 19.30 horas.

Durante estos cinco días, las personas que se acerquen podrán adquirir libros de distintos géneros a precios solidarios desde un euro.

V Edición de la adquisición de libros de segunda mano solidarios / CCCH

Este año la iniciativa cuenta con el apoyo de la librería de viejo Volumen 2, que ha “contribuido generosamente con la donación de libros” para que esta edición sea todo un éxito de recaudación y público, explican desde la organización del evento.

Con esta actividad, la asociación continúa promoviendo acciones solidarias que buscan sensibilizar a la sociedad y apoyar a las familias afectadas por enfermedades raras.