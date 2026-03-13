Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista a Mañueco: elecciones Castilla y LeónLa subida del gasoil y el campo de ZamoraDespido colectivo en el Convento I de Coreses (Zamora)Zamora CF-ArenteiroResultados Elecciones Autonómicas Castilla y León
instagramlinkedin

Zamora acoge la V Edición de la Adquisición Solidaria de Libros de Segunda Mano en favor de las enfermedades raras

La iniciativa tendrá lugar del 16 al 20 de marzo en la caseta de Santa Clara

Raúl Vara, presidente asociación Corriendo con el corazón por Hugo de enfermedades raras.

Raúl Vara, presidente asociación Corriendo con el corazón por Hugo de enfermedades raras. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La asociación Corriendo con el Corazón por Hugo llevará a cabo la V Edición de la Adquisición Solidaria de Libros de Segunda Mano, una iniciativa destinada a recaudar fondos para apoyar la visibilización de las enfermedades raras.

La iniciativa tendrá lugar del 16 al 20 de marzo en la caseta de Santa Clara, en un horario de apertura al público de 10.00 a 19.30 horas.

Durante estos cinco días, las personas que se acerquen podrán adquirir libros de distintos géneros a precios solidarios desde un euro.

V Edición de la adquisición de libros de segunda mano solidarios

V Edición de la adquisición de libros de segunda mano solidarios / CCCH

Este año la iniciativa cuenta con el apoyo de la librería de viejo Volumen 2, que ha “contribuido generosamente con la donación de libros” para que esta edición sea todo un éxito de recaudación y público, explican desde la organización del evento.

Noticias relacionadas y más

Con esta actividad, la asociación continúa promoviendo acciones solidarias que buscan sensibilizar a la sociedad y apoyar a las familias afectadas por enfermedades raras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
  2. Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
  3. La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
  4. Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora
  5. Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
  6. El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta
  7. Colisión múltiple con tres vehículos en esta calle de Zamora capital: hay una mujer y una niña heridas
  8. ¿A qué se dedican los candidatos de Zamora a las autonómicas? Estas son sus profesiones

Zamora acoge la V Edición de la Adquisición Solidaria de Libros de Segunda Mano en favor de las enfermedades raras

Zamora acoge la V Edición de la Adquisición Solidaria de Libros de Segunda Mano en favor de las enfermedades raras

El PSOE de Zamora apela al "voto estratégico" y pide hacer un "ejercicio de fe, porque el cambio es posible"

El PSOE de Zamora apela al "voto estratégico" y pide hacer un "ejercicio de fe, porque el cambio es posible"

PP de Zamora: "Queremos gobernar porque queremos solucionar los problemas de las personas"

La AEMET advierte sobre el tiempo en Castilla y León este fin de semana: no sabrás en qué estación del año estás

La AEMET advierte sobre el tiempo en Castilla y León este fin de semana: no sabrás en qué estación del año estás

Los sanitarios se concentran en Zamora para pedir a la Junta que apruebe "in extremis" el decreto con mejoras para el sector

Los sanitarios se concentran en Zamora para pedir a la Junta que apruebe "in extremis" el decreto con mejoras para el sector

Zamora acogerá "sabores solidarios" el 21 de marzo: sopas de ajo y apoyo a la AECC

Zamora acogerá "sabores solidarios" el 21 de marzo: sopas de ajo y apoyo a la AECC

¿A qué recuerda más el 15M: a las elecciones de Castilla y León... o al movimiento de los indignados de 2011?

¿A qué recuerda más el 15M: a las elecciones de Castilla y León... o al movimiento de los indignados de 2011?

Desde hoy solo podrás depositar tu papeleta para las elecciones de Castilla y León en tu colegio electoral: adiós al voto por correo

Desde hoy solo podrás depositar tu papeleta para las elecciones de Castilla y León en tu colegio electoral: adiós al voto por correo
Tracking Pixel Contents