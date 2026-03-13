Zamora acoge la V Edición de la Adquisición Solidaria de Libros de Segunda Mano en favor de las enfermedades raras
La iniciativa tendrá lugar del 16 al 20 de marzo en la caseta de Santa Clara
La asociación Corriendo con el Corazón por Hugo llevará a cabo la V Edición de la Adquisición Solidaria de Libros de Segunda Mano, una iniciativa destinada a recaudar fondos para apoyar la visibilización de las enfermedades raras.
La iniciativa tendrá lugar del 16 al 20 de marzo en la caseta de Santa Clara, en un horario de apertura al público de 10.00 a 19.30 horas.
Durante estos cinco días, las personas que se acerquen podrán adquirir libros de distintos géneros a precios solidarios desde un euro.
Este año la iniciativa cuenta con el apoyo de la librería de viejo Volumen 2, que ha “contribuido generosamente con la donación de libros” para que esta edición sea todo un éxito de recaudación y público, explican desde la organización del evento.
Con esta actividad, la asociación continúa promoviendo acciones solidarias que buscan sensibilizar a la sociedad y apoyar a las familias afectadas por enfermedades raras.
- El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
- Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
- Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora
- Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
- El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta
- Colisión múltiple con tres vehículos en esta calle de Zamora capital: hay una mujer y una niña heridas
- ¿A qué se dedican los candidatos de Zamora a las autonómicas? Estas son sus profesiones