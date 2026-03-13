El trabajo invisible de la campaña electoral en Zamora: entre el trabajo de campo, el ensobrado y el contacto con los vecinos

Desde que el pasado 27 de febrero diese comienzo la campaña electoral, el día a día de Consuelo Remesal, María del Carmen Hernández y Ricardo Hernáez es muy distinto. Los tres han cambiado sus tareas habituales para llevar a cabo una intensa jornada de trabajo en la sede del Partido Popular, ubicada en la avenida Víctor Gallego de Zamora.

"Estamos mañana y tarde, cada uno venimos todo lo que podemos, en función también de nuestras obligaciones laborales y familiares", declaran mientras ensobran papeletas afanosamente. Labor que hacen "gustosamente" y en la que no son novatos. "Lo hago con todo el capricho", expresa María del Carmen.

Afiliados del PP durante sus labores en campaña. / José Luis Fernández / LZA

Preparación de un material imprescindible que después se distribuirá en cajas para su reparto. "Estamos embuchando", dicen refiriéndose así al repetitivo gesto que realizan de llenar sobres uno tras otro. Material que se destinará a las mesas informativas o que entregarán en persona los políticos en las decenas de municipios que recorren.

Tarea muy repetitiva y poco visible de cara al exterior, donde los focos se centran en los candidatos. Manos que no faltan, porque "siempre hay gente". "Depende de la hora estamos más o menos, pero somos muchos los que venimos estos días", revela Consuelo.

Cajas preparadas para trasladar a las mesas electorales. / José Luis Fernández / LZA

Campaña que si se compara con las que han presenciado a lo largo de casi 40 años "mantiene la esencia y la cercanía a los pueblos" , incluso "más que antes porque ahora se recorren todos los pueblos, todos, todos", declara Consuelo. Largas jornadas que se pasan entre charlas y que preceden a la gran jornada electoral en la que lo que sí han notado un cambio en todas esas décadas: "La gente no va a votar tanto ahora. Aunque, claro, también hay muchos que votan por correo", comentan.

En la sede del PSOE de la calle Ángel Nieto de la capital el trabajo de estos días es similar. Daniel Galán, Luis Miguel Varela, Tomás Calvo e Ignacio Álvarez son algunos de los que colaboran en esta logística que requiere organizar el material dirigido a los actos y los desplazamientos de los candidatos. "Hay que hacer muchos trabajos: el ensobrado para las mesas informativas, hacer interventores, apoderados, preparar los actos...", describe Daniel.

Grupo de militantes del PSOE ensobrando. | VÍCTOR GARRIDO

Tareas que corren a cargo de "trabajadores, voluntarios que vienen y candidatos... entre todos se saca para adelante", añade. Faena que, sin embargo, "ya no es como antes, cuando los buzoneos se hacían casi a mano. Ahora ya hay empresas que te hacen el mailing y te llega directamente a casa", indica.

Campaña en la que no falta el "trabajo de campo", aquel que se cuenta en kilómetros recorridos en la furgoneta para ir a "hacer pegadas de carteles" y llevar el resto de propaganda electoral. "Influye mucho hablar con la gente, mejor que con las redes sociales", opina Tomás, el más veterano de todos, quien confiesa que ir a los pueblos y dialogar con los vecinos es lo que más le gusta.

Detalle de las papeletas y los sobres. | VÍCTOR GARRIDO

Quehaceres previos a la cita de este domingo 15 de marzo que todos ellos vivirán "intensamente". "Ese día estaremos prácticamente desde las ocho de la mañana hasta que se recuente el último voto", aseguran mientras continúan metiendo papeletas en los sobres.