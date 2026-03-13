Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Castilla y León este fin de semana: la Aemet advierte

Visto lo visto, en Castilla y León no sabrás en qué estación del año vives

Calle San Torcuato de Zamora. | ARCHIVO

Abril Oliva

¿Cómo se presenta el fin de semana meteorológicamente hablando? Cambios bruscos de temperatura a la vista en Castilla y León. La comunidad autónomca vivirá en los próximos días un vaivén térmico que va a volver loco a más de uno. Tras jornadas relativamente estables, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a cambios bruscos entre nubes, lluvias y claros, un escenario inestable que obligará a mirar al cielo antes de salir de casa.

Según los datos meteorológicos, en Zamora la inestbilidad llega este viernes con probabilidad de lluvia que alcanza el 55%, en una jornada marcada por cielos cubiertos y temperaturas más contenidas, con máximas en torno a los 15 grados. El sábado el ambiente seguirá revuelto durante la primera parte del día, aunque la situación tenderá a estabilizarse a medida que avance la jornada.

El tiempo en Zamora durante estos días. / Aemet

Casi 20 grados de diferencia en el mismo día

A partir del domingo el panorama cambia por completo y el tiempo dará un giro radical hacia la estabilidad. Volverán los cielos más despejados y las temperaturas comenzarán a subir progresivamente. De hecho, el inicio de la próxima semana podría dejar máximas cercanas a los 21 grados el martes, una subida notable después de varios días de ambiente más frío y gris.

Este ascenso implicará variaciones térmicas en un mismo día de hasta casi 20 grados, una horquilla amplísima y brusca sobre la que pone el foco la Agencia Estatal de Meteorología.

Noticias relacionadas y más

Visto lo visto, en Castilla y León no sabrás en qué estación del año vives, que variará según el momento del día con una mezcla meteorológica en pocos días: nubes amenazantes, posibles lluvias y, poco después, un ambiente mucho más primaveral.

TEMAS

