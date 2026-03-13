Los sanitarios se concentran en Zamora para pedir a la Junta que apruebe "in extremis" el decreto con mejoras para el sector
El sindicato CC OO reclama un cambio en las políticas sanitarias y la "publicación inmediata" del decreto sobre el abono de los sábados
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO de Zamora ha convocado una concentración de trabajadores que se ha desarrollado este viernes, en la que ha reclamado un cambio en las políticas sanitarias y la publicación inmediata del decreto sobre el abono de los sábados. También ha criticado la paralización de medidas clave como la carrera profesional o la modernización de las bolsas de empleo, según ha señalado este viernes en una nota de prensa.
El sindicato ha denunciado "la inacción y los reiterados incumplimientos" de la Gerencia Regional de Salud y del Gobierno autonómico en el desarrollo de compromisos adquiridos con la ciudadanía y con los trabajadores del Sacyl. Ha subrayado, además, la necesidad de avanzar hacia una atención primaria del siglo XXI, reducir las listas de espera y desarrollar un plan de ordenación de recursos humanos. Entre sus reivindicaciones también está la del nuevo modelo retributivo, medidas de fidelización de profesionales, bolsas de empleo abiertas y permanentes, la agilización de los procesos de oposición y el fin de las discriminaciones entre profesionales.
Entre esas discriminaciones aludidas por CC OO menciona específicamente la falta de negociación del tiempo de solape y en la publicación del decreto que regula el abono de los sábados trabajados. De hecho, CC OO ha pedido al Gobierno autonómico que apruebe "in extremis" ese decreto antes de las elecciones. Según explica la organización sindical, el decreto fue comprometido en la Mesa Sectorial celebrada en octubre de 2025 y se encuentra en tramitación urgente. Sin embargo, los retrasos administrativos están impidiendo que este derecho se haga efectivo en las nóminas de los profesionales.
Ante esta situación, CC OO convocó concentraciones en los centros de trabajo de Castilla y León, entre ellas la desarrollada a las puertas del Virgen de la Concha, para exigir la publicación inmediata de la norma y reclamar al Gobierno de la Junta de Castilla y León que cumpla con lo pactado antes de la jornada electoral.
Bolsas de empleo abiertas y permanentes
El sindicato ha lamentado que también continúen paralizadas otras cuestiones clave, como el nuevo decreto de carrera profesional más accesible, la modernización del sistema de bolsas de empleo abiertas y permanentes o la promoción interna.
CC OO ha reclamado al próximo Gobierno autonómico que salga de las urnas que abandone la parálisis, reactive las negociaciones pendientes y cumpla los compromisos con los profesionales para garantizar el futuro de la sanidad pública.
Desde CCOO han advertido que las "políticas de inacción y de falta de diálogo y compromiso" de la Junta llevarán a los trabajadores a votar "otras opciones políticas que fomenten el cuidado tanto de la sanidad pública como de sus profesionales".
