El PSOE de Zamora apela al "voto estratégico" y pide hacer un "ejercicio de fe, porque el cambio es posible"

El cabeza de lista del PSOE de Zamora en las elecciones autonómicas del próximo domingo, Iñaki Gómez, ha apelado al "voto estratégico del arco progresista" para pedir el sufragio para el PSOE con el fin de que "ese voto no quede en un recuento vacío".

Por ello, en el último día de campaña, se ha dirigido a todas las personas que en el fondo quieren que haya un cambio político en la Junta y se apueste por los servicios públicos y por atajar el problema de la despoblación a que "hagan un ejercicio de fe, porque el cambio es posible" y voten al Partido Socialista aunque no compartan el programa al 100%.

Gómez ha aludido también a la abstención, ya que el histórico de participación en las elecciones autonómicas indica que "históricamente cuarenta de cada cien electores no van a votar" y a ellos les ha animado a acudir a las urnas y les ha recordado que, frente a los que sienten hastío o piensan que nada va a cambiar, sí existe "otra forma de hacer las cosas" y es necesario incrementar ese porcentaje de participación para que el trabajo de los últimos meses no quede en saco roto.

El candidato socialista por la provincia ha comentado que sería algo "muy romántico, emotivo y bello" que el domingo "pasara algo especial" y se produjera ese cambio en la Junta de Castilla y León que "mucha gente dice que más tarde o más temprano" se va a llevar a cabo con un nuevo color político en la Administración autonómica.

Iñaki Gómez ha indicado que el único resultado que considera bueno de cara a los comicios es que el PSOE gane las elecciones y ha considerado que están en disposición de hacerlo porque cuando se le pregunta a la gente, nueve de cada diez no cree que la sanidad viva "el buen momento que nos quieren hacer creer" ni que la educación tengan infraestructuras del siglo XXI o que la dependencia y el cuidado de los mayores esté a la altura.

Aunque ha pedido votar con la cabeza, ha admitido que el contexto internacional y la opción "muy digna" de España en él puede arrastrar votos para el PSOE desde el corazón.