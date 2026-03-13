PP de Zamora: "Queremos gobernar porque queremos solucionar los problemas de las personas"

"Queremos intentar convencer a los zamoranos de que somos la mejor opción, porque nosotros estamos convencidos de ello". Este ha sido el mensaje clave de José María Barrios Tejero, presidente provincial del PP de Zamora, durante el último día de campaña en la sede del partido.

Tras estas declaraciones, Víctor López de la Parte, coordinador general del Partido Popular de Zamora, ha procedido a realizar un balance de los últimos 15 días, donde ha aplaudido "la campaña limpia y sin ruido" de los populares: "Dimos la palabra de hacer una campaña sin estridencias y con realidades, donde íbamos a presentar a los ciudadanos las propuestas que el Partido Popular quiere llevar a las instituciones. Una campaña escuchando a los ciudadanos que viven y trabajan en Castilla y León", enumera.

"Para ello, hemos celebrado más de medio centenar de encuentros con alcaldes y concejales, porque el PP es un partido presente que va a seguir escuchando e intentando solucionar los problemas de la gente después de estos 15 días de campaña", sentencia. "A través de decenas de mesas y de carpas electorales hemos escuchado a los ciudadanos, sus propuestas y sus críticas. No nos hemos escondido en la sede, sino que hemos salido a los barrios, y nuestro candidato, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado los grandes municipios de la provincia", dice. "Nuestros candidatos han recorrido más de 5.500 kilómetros en la provincia de Zamora", concluye.

Redes sociales y comunicación

Para llevar a cabo la idea de mantener un debate fluido con los ciudadanos, el Partido Popular ha intensificado su presencia en redes sociales durante la campaña electoral: "Ha habido una intensa actividad con más de 50 vídeos en Instagram o TikTok, mensajes diarios a través de X o diferentes tipos de interacción a través de Facebook", explica López.

"El Partido Popular ha estado más unido que nunca para trasladar que votar al PP este domingo 15 tiene que ser la opción ganadora, porque cada voto que no sea para el Partido Popular es un voto para la izquierda, y cada voto que sea para la izquierda es un voto para los intereses de Pedro Sánchez", explica el popular.

Leticia García, cabeza de lista del PP por Zamora

Durante el encuentro, García no dudó en destacar una vez más "la capacidad de diálogo del partido con los ciudadanos para llevar a cabo un balance de esta última legislatura". "Ha sido una campaña de cercanía y de proximidad. Hemos explicado nuestro balance y hemos puesto sobre la mesa nuestro proyecto y nuestras medidas de futuro. Y, sobre todo, hemos contrapuesto nuestro modelo, que es el modelo del crecimiento económico y de la bajada de impuestos, frente a otros modelos basados en la subida de impuestos y la asfixia a las empresas y a los autónomos", detalla.

También defendió "nuestro modelo del diálogo frente al modelo de confrontación y enfrentamiento que ofrecen otras fuerzas políticas", así como un modelo que, según explicó, busca justicia para Zamora y Castilla y León. "Vamos a intensificar nuestro mensaje diciéndole claramente a los zamoranos que el Partido Popular quiere gobernar en esta comunidad. Queremos gobernar porque queremos solucionar los problemas de las personas", afirma.

"Nosotros hemos llegado hasta aquí para gobernar y seguir trabajando para que Zamora siga en esa senda del crecimiento. Queremos dar soluciones a los problemas y queremos exigir también respeto", sentencia la candidata.