Los pequeños artistas del Sagrado Corazón de Jesús pintan los Arribes del Duero en un proyecto educativo

Fueron los propios niños quienes les dieron la idea a sus maestras.

Después de "viajar" por todo el mundo, conociendo ciudades, costumbres y hasta gastronomía, reivindicaron el valor que también tienen sitios más cercanos, como sus pueblos. Sobre ellos han trabajado en el proyecto de Aprendizaje Basado en Proyectos "Viajes por el mundo" en el colegio Sagrado Corazón de Jesús-Amor de Dios.

Los alumos del Sagrado Corazón de Jesús reivindican sus pueblos / Víctor Garrido

Pequeños artistas

Los alumnos de Infantil salían a la calle para desarrollar una de las actividades del proyecto, poniendo en valor, de manera artística, uno de los principales reclamos naturales de la provincia, como son los Arribes del Duero.

En la plaza de La Marina, cada uno con su propio lienzo y atendiendo a las instrucciones, ponían color a este paisaje -a ritmo de música tradicional- que muchos conocen y que, con iniciativas como esta, comienzan a apreciar desde la infancia.