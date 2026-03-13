Ocio
Niños de 5 a 12 años podrán disfrutar del taller "Animales arquitectos" en el Museo Etnográfico de Castilla y León
Hasta el próximo 12 de abril puede visitarse la exposición "Lo sagrado en lo cotidiano"
El Museo Etnográfico de Castilla y León ofrece el sábado, 14 de marzo, dos talleres muy distintos.
Por un lugar, tendrá lugar la penúltima sesión del taller escritura creativa, de 11.00 a 13.00 horas, en las salas de exposición permanente y en la biblioteca del centro.
La actividad la imparte Clara Ponte Velayos y está dirigida a adultos interesados en la escritura y creación literaria.
En cada sesión de "En construcción" tratan de dar herramientas y profundizar en algunos de los elementos clave de la escritura creativa.
Cada cita tiene una inscripción de un euro por persona y las plazas son limitadas.
La última sesión tendrá lugar el siguiente sábado, día 21 de marzo.
Infantil
La otra propuesta corresponde al taller infantil "Animales arquitectos", impartido por Alberto Alonso Crespo y Ana Alfonso Román, y dirigido a niños de 5 a 12 años.
El taller tiene una inscripción de un euro por persona y las plazas son limitadas.
Exposición
En otro orden de cosas, hasta el próximo 14 de abril puede descubrirse la sala de exposiciones del museo regional la muestra "Lo sagrado en lo cotidiano".
La propuesta, que aproxima a la religiosidad popular, reúne una cuidada selección de 300 piezas, algunas de ellas muy curiosas, acompañada de imágenes de Carlos Flores, el polifacético artista Aniceto García Villar, de la Escuela Madrileña de Cerámica; o el destacado Premio Nacional de Fotografía 2011, Rafael Sanz Lobato.
- El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
- Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
- Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora
- Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
- El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta
- Colisión múltiple con tres vehículos en esta calle de Zamora capital: hay una mujer y una niña heridas
- ¿A qué se dedican los candidatos de Zamora a las autonómicas? Estas son sus profesiones