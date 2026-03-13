Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Entrevista a Mañueco: elecciones Castilla y LeónLa subida del gasoil y el campo de ZamoraDespido colectivo en el Convento I de Coreses (Zamora)Zamora CF-ArenteiroResultados Elecciones Autonómicas Castilla y León
Niños de 5 a 12 años podrán disfrutar del taller "Animales arquitectos" en el Museo Etnográfico de Castilla y León

Hasta el próximo 12 de abril puede visitarse la exposición "Lo sagrado en lo cotidiano"

Un hombre visita la muestra. | ARCHIVO

Un hombre visita la muestra. | ARCHIVO

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El Museo Etnográfico de Castilla y León ofrece el sábado, 14 de marzo, dos talleres muy distintos.

Por un lugar, tendrá lugar la penúltima sesión del taller escritura creativa, de 11.00 a 13.00 horas, en las salas de exposición permanente y en la biblioteca del centro.

La actividad la imparte Clara Ponte Velayos y está dirigida a adultos interesados en la escritura y creación literaria.

En cada sesión de "En construcción" tratan de dar herramientas y profundizar en algunos de los elementos clave de la escritura creativa.

Cada cita tiene una inscripción de un euro por persona y las plazas son limitadas.

La última sesión tendrá lugar el siguiente sábado, día 21 de marzo.

Infantil

La otra propuesta corresponde al taller infantil "Animales arquitectos", impartido por Alberto Alonso Crespo y Ana Alfonso Román, y dirigido a niños de 5 a 12 años.

El taller tiene una inscripción de un euro por persona y las plazas son limitadas.

Exposición

En otro orden de cosas, hasta el próximo 14 de abril puede descubrirse la sala de exposiciones del museo regional la muestra "Lo sagrado en lo cotidiano".

La propuesta, que aproxima a la religiosidad popular, reúne una cuidada selección de 300 piezas, algunas de ellas muy curiosas, acompañada de imágenes de Carlos Flores, el polifacético artista Aniceto García Villar, de la Escuela Madrileña de Cerámica; o el destacado Premio Nacional de Fotografía 2011, Rafael Sanz Lobato.

