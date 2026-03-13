José María Vicente Pradas, técnico historiador: "Las Edades del Hombre conciencian sobre la conservación del patrimonio"

Zamora es la sede de la última edición de las Edades del Hombre, "EsperanZa", que se puede visitar hasta el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección. Aprovechando esta exposición de arte religioso, la Universidad de la Experiencia incluyó en su programa de conferencias del Campus Viriato de Zamora la charla "Las Edades del Hombre: preservar el pasado, dialogar con el presente", a cargo de José María Vicente Pradas, técnico historiador de la Fundación Edades del Hombre y director del Museo Territorial Campos del Renacimiento, situado en Becerril de Campos. El experto realizó un recorrido por lo que ha sido esta propuesta cultural nacida en los años ochenta para preservar el patrimonio de iglesias, monasterios y conventos de la comunidad y que ha ido creciendo hasta convertirse en todo un referente cultural en España, del que destaca la labor de concienciación sobre la importancia de estos tesoros, muchos de ellos escondidos.

¿Cuáles son los inicios de un proyecto como el de las Edades del Hombre en Castilla y León?

Surge como un proyecto cultural y expositivo, con el objetivo de dar respuesta a la cantidad de patrimonio religioso de Castilla y León, que supone el 50% del total del país. Fue una propuesta de José Velicia y otros intelectuales que querían conservar toda esa riqueza y mantenerla para las generaciones futuras.

¿Ya se tenía esa conciencia de conservación?

Comenzaba a gestarse, pero no era tan grande como la que, afortunadamente, tenemos en la actualidad. Su idea de difundir ese patrimonio fue hacer una gran exposición en la Catedral de Valladolid para iniciar este proyecto. Allí se presentó una selección de lo mejor que había en pintura, escultura o piezas de orfebrería.

El proyecto adquirió tal magnitud que en el año 95 se instituyó como fundación y en 2002 se buscó una sede, la de Santa María de Valbuena

¿Qué resultado arrojó esa primera edición?

La respuesta fue impresionante e inesperada, pasó más de un millón de personas por esa exposición, que, además, fue muy singular, porque se hacía dentro de un edificio religioso, llevando el arte a donde había nacido realmente, donde podía entenderse mejor. Y, además, poniéndolo bajo un guion expositivo que iba contando un relato. Es decir, no era simplemente exponer las obras agrupadas por diferentes estilos o fechas, sino que, a través de un guion, que al final es el de la historia de la Salvación porque estamos hablando de obras de arte religioso, ir articulando esas piezas.

Suma y sigue

Ese éxito dio lugar a nuevas ediciones.

Se decidió prorrogar la propuesta y organizar más exposiciones en Burgos, dedicada a los libros, y en León, a la música, finalizando en Salamanca con una muestra titulada "El contrapunto y su morada", donde, además, se expuso mucho arte contemporáneo por primera vez, cerrando el ciclo con un congreso en colaboración con la Universidad Pontificia de Salamanca. Y volvió a resultar tan extraordinariamente bien acogido que se decidió hacer un periplo por todas las catedrales de las once diócesis de Castilla y León, donde primaba el patrimonio de ese lugar, pero con obras de otros sitios. El proyecto adquirió tal magnitud que en el año 95 se instituyó como fundación y en 2002 se buscó una sede, la de Santa María de Valbuena (Valladolid).

Hay un nutrido grupo de amigos de las Edades, que no solo acuden a todas las exposiciones, sino que coleccionan los catálogos o adquieren los productos vinculados con las muestras

¿Se descubrió con esta buena acogida que había un interés por el arte por parte del público en general, más allá de los intelectuales y estudiosos?

Y, además, de muy diferentes edades. De ahí que se hayan incluido actividades específicas y didácticas para los más pequeños. Nos visitan jóvenes, excursiones de gente mayor y, con el paso del tiempo, hay un nutrido grupo de amigos de las Edades, que no solo acuden a todas las exposiciones, sino que coleccionan los catálogos o adquieren los productos vinculados con las muestras.

El valor de lo propio

¿Y los castellanoleoneses eran conscientes del patrimonio artístico tan gran de este territorio?

Han ido tomando conciencia de ello en una región como la nuestra, tan extensa, más grande que muchos países europeos. Creo que una de las labores fundamentales que ha hecho la fundación ha sido concienciar a la gente de la importancia que tiene la conservación de estos tesoros, pese a la complejidad que supone. Mucho de este patrimonio está en localidades pequeñas con escasa población, haciéndolo más difícil de mantener. Exposiciones de este tipo ayudan a darlo a conocer, porque mucho está metido en templos o iglesias de difícil acceso, que están cerradas, o en conventos y monasterios de clausura, por ejemplo.

Son muchos los visitantes que acuden y se crean sinergias y movimientos económicos verdaderamente reseñables

¿Esa difusión ha traspasado las fronteras de Castilla y León?

Por supuesto, hay gente muy interesada que viene de fuera de la comunidad. Además, en los últimos años también se ha expuesto obra perteneciente a otras diócesis con las que la fundación viene colaborando desde hace años, al ser un proyecto conocido y consolidado a nivel nacional. Incluso ha habido incursiones fuera de nuestra región, aunque hayan sido puntuales, como en Plasencia o Santiago de Compostela.

Mucho más que arte

¿Y cómo repercuten estas exposiciones en los lugares que las acogen?

Los estudios que se han realizado desde determinadas instituciones, diputaciones o ayuntamientos siempre han sido muy favorables en cuanto al beneficio que han obtenido durante el periodo expositivo. Al final, son muchos los visitantes que acuden y se crean sinergias y movimientos económicos verdaderamente reseñables.

Ha habido incursiones fuera de nuestra región, aunque hayan sido puntuales, como en Plasencia o Santiago de Compostela

¿Cómo valora la exposición "EsperanZa", que se puede visitar en Zamora hasta el 5 de abril?

Considero que está gustando mucho al público en general, tanto la sede de San Cipriano, con esas obras tan seleccionadas y exquisitas, como en la propia Catedral. Las obras que se exponen son de una calidad extraordinaria y algunas están muy vinculadas al sentimiento zamorano, como pueda ser el Cristo de las Injurias. Así que animo a todos aquellos que todavía no lo hayan hecho a que acudan para disfrutar de ella.