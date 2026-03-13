Elecciones autonómicas
Encargan a una imprenta zamorana las papeletas electorales para el domingo y esta es la factura que les pasa
Un negocio local imprime las listas de las 16 candidaturas disponibles en todos los colegios electorales de la provincia el próximo domingo
La Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, como encargada del proceso electoral autonómico del próximo domingo, fue la responsable de adjudicar la adquisición de las papeletas que estarán disponibles en todas las mesas electorales, con las 16 candidaturas que concurren en la provincia.
El lote se ha adjudicado a una imprenta local, la de Antonio Jambrina, por un importe de 32.247,09 euros, IVA incluido. La cuantía supone una rebaja de más de 120 euros respecto al precio de licitación y se ha seleccionado mediante procedimiento negociado, según criterios de precio y calidad de la impresión.
Lo destinado en esta provincia a la impresión de las papeletas que estarán en las cabinas de las mesas electorales de toda la provincia es la quinta cantidad económica de las nueve provincias de la comunidad, calculada en función de las papeletas a imprimir, según las personas llamadas a votar y el número de candidaturas que se presentan. El coste ha sido menor en las provincias de Soria, Ávila, Palencia y Segovia y mayor en Salamanca, Burgos, León y Valladolid.
En el conjunto de Castilla y León, el presupuesto destinado a la impresión de las papeletas que están a disposición de los electores en todas y cada una de las mesas electorales ha ascendido a 393.221,42 euros, IVA incluido, según los datos de la Consejería de Presidencia.
