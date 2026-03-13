Doble cita para los amantes de las matemáticas en Zamora

Con el objetivo de descubrir si los primeros matemáticos fueron mujeres, llega a Zamora la exposición "Arte, género y matemática en la Prehistoria", una propuesta de la UNED de Zamora que se inaugurará el próximo 14 de abril.

El comisario de esta muestra es el profesor Francisco González Redondo, quien también será uno de los ponentes de las charlas programadas.

La exposición se podrá ver hasta el próximo 8 de mayo, con entrada libre en el claustro del Colegio Universitario y en horario ininterrumpido de lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 horas.

Matemáticas en la calle

Pero antes de que se inaugure esta exposición, los aficionados a los números y los retos tienen una cita en el mismo lugar este domingo, con una nueva edición de "Matemáticas en la calle", una original manera de celebrar el día internacional de esta materia.

Día de las Matemáticas en la Calle / Jose Luis Fernández

La Asociación Castellano y Leonesa de Educación Matemática Miguel de Guzmán vuelve a organizar esta cita para todos los públicos, en horario de 11.00 a 14.00 horas, que se aleja de las matemáticas más académicas para buscar el lado lúdico con construcción de mosaicos, juegos de estrategia y muchas otras sorpresas para pasar una divertida mañana en familia, ya que habrá actividades para todos los públicos.