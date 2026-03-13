Detenido con varias bolsitas de "speed" en una zona de ocio del centro de Zamora
Los agentes dieron el alto al detenido tras mostrar este una actitud esquiva y cambiar el sentido de la marcha en varias ocasiones al ver a los policías
La Policía Nacional de Zamora ha detenido a un hombre con varias bolsitas de "speed" (metanfetamina) que guardaba en una cajita que llevaba entre sus pertenciencias cuando se encontraba en una zona de ocio nocturno del centro de la ciudad.
El detenido se encontraba en actitud vigilante y esquiva y cambió el sentido de la marcha en varias ocasiones al percatarse de la presencia de los agentes. Al darle el alto y registrarle, encontraron entre sus pertenencias la droga, por lo que fue arrestado como supuesto autor de un delito contra la salud pública y fue puesto posteriormente a dispsoición del Tribunal de Instnacia de guardia en Zamora.
La detención se enmarca en el plan nacional contra el tráfico minorista de drogas en zonas de ocio puesto en marcha por la Policía Nacional con el fin de erradicar puntos de venta al menudeo en lugares de ocio juvenil y entornos de centros educativos.
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