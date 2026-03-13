David Rivera, fisioterapeuta: "La edad no es factor excluyente para cargar un paso de Semana Santa, la actitud, sí"

Farmazul Arias, celebra su centenario con un amplio programa de charlas y actividades dentro de su campaña "100 años de salud a tu lado" que organiza en colaboración con Caja Rural de Zamora y el patrocinio de Kern Pharma. La primera de estas charlas será la que ofrece el próximo 16 de marzo el fisioterapeuta David Rivera.

¿Cuáles son las lesiones o problemas musculoesqueléticos más habituales en quienes cargan pasos en Semana Santa?

Las más habituales son las relacionadas con la carga axial dinámica y con los cizallamientos que se producen en este tipo de esfuerzo. Las contracturas son las más frecuentes, aunque también pueden aparecer complicaciones neurológicas por compresión y problemas articulares.

¿Qué zonas del cuerpo sufren más en este tipo de esfuerzo prolongado: cuello, espalda, rodillas…?

Por orden de incidencia, las zonas que más sufren son la región cérvico-humeral, la zona lumbar y las rodillas.

¿Influye más en el riesgo de lesión el peso del paso o la duración del recorrido?

Para prevenir lesiones es muy importante realizar una previsión adecuada de los tiempos de carga. Estos dependen fundamentalmente de la distribución del peso del paso entre los cargadores, la duración total del desfile, las exigencias del terreno (cuestas o irregularidades), las condiciones climatológicas y también de la condición física de los cargadores. En ocasiones algunos no están en buen estado físico o han participado en desfiles recientes y llegan ya muy tocados; todos sabemos a qué me refiero.

Si alguien va a cargar un paso en Semana Santa, ¿cómo debería prepararse físicamente en las semanas previas?

Lo primero es mantener una dieta equilibrada y lo más natural posible, rica en proteínas, hidratos de carbono de absorción lenta —preferiblemente integrales— y fibra. También es importante hidratarse bien y evitar alcohol, tabaco o cualquier sustancia que pueda mermar la condición física.

Además, se deben realizar ejercicios orientados a mejorar la fuerza y la resistencia, ya que el trabajo que se realiza en estos desfiles es interválico y de intensidad moderada-alta.

¿Qué errores cometen con más frecuencia los cargadores durante el recorrido?

Principalmente no haberse preparado física y mentalmente de manera adecuada, no alimentarse bien o haber consumido alcohol o tabaco. También es frecuente participar en varias cargas seguidas, lo que merma mucho el rendimiento, o arrastrar dolencias físicas sin tratar.

A veces tampoco se realiza una valoración previa por parte de un profesional sanitario. En definitiva, se trata de cierta falta de sentido solidario con los compañeros de carga, ya que el esfuerzo debe repartirse de manera equilibrada.

En Zamora hay personas que llevan décadas cargando pasos. ¿Se nota en consulta el desgaste acumulado de tantos años de esfuerzo?

Hay de todo. Hay quienes llevan años cargando y se cuidan, por lo que pueden hacerlo perfectamente sin necesidad de ayudas. Pero también hay personas que no realizan la preparación suficiente y eso, unido a la edad, favorece la aparición de diversos achaques.

¿Puede la fisioterapia ayudar a que esta tradición se mantenga muchos años sin comprometer la salud de quienes participan?

De eso precisamente tratará la charla: de explicar lo que entiendo como carga óptima, que es el resultado del equilibrio entre factores técnicos, psicológicos y físicos.

Si tuviera que dar tres consejos básicos a cualquier zamorano que vaya a cargar un paso esta Semana Santa, ¿cuáles serían?

En la charla, detallaré todos los aspectos necesarios para realizar una carga eficiente y con los menores riesgos posibles. En cualquier caso, tres recomendaciones generales serían: una alimentación adecuada, ejercicio programado y un chequeo médico o fisioterapéutico previo. La edad no es un factor excluyente para cargar; la actitud y la aptitud, sí.