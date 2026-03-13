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El casoplón en pleno casco histórico de Zamora a la venta por 350.000 euros

520 metros cuadrados construidos distribuidos en tres plantas

Sale a la venta una amplia casa con dos patios en pleno Casco Antiguo de Zamora por 350.000 euros.

Sale a la venta una amplia casa con dos patios en pleno Casco Antiguo de Zamora por 350.000 euros. / Tucasa.com

Eugenio Viñas

¿Buscas piso en Zamora? Pues atento a esta oportunidad inmobiliaria en pleno casco antiguo de la ciudad disponible en Tucasa.com. Se trata de una vivienda de 520 metros cuadrados ubicada en La Horta-Puerta Nueva, a escasos minutos de la Plaza Mayor de Zamora.

La vivienda se distribuye en tres plantas y tiene grandes posibilidades de reforma. De toda la construcción, destacan dos patios, algo poco habitual en el casco histórico de la ciudad, donde predominan viviendas más pequeñas.

Imagen del interior de la vivienda.

Imagen del interior de la vivienda. / Tucasa.com

Un inmueble con posibilidades

Entre las opciones disponibles para su reforma cabe diseñar una vivienda de gran tamaño, realizar una inversión inmobiliaria y hasta contemplar otros usos compatibles con su situación y dimensiones.

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Otro de los puntos fuertes es la cercanía con puntos representativos de la ciudad, como la antes mencionada Plaza Mayor o el Teatro Ramos Carrión, uno de los epicentros de la escena cultural de Zamora. El precio no incluye los impuestos.

Formulario para solicitar una cita.

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