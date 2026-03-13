La candidata de Vox en Zamora apuesta por un cambio de rumbo frente "al bipartidismo"

La cabeza de lista de Vox en Zamora, María Luisa Calvo, ha hecho un balance "muy positivo y muy satisfactorio" del desarrollo de la campaña electoral para su partido en la provincia.

Calvo ha asegurado que han sentido el apoyo de la gente "en todo momento y en todos los lugares".

Ha recordado que han mantenido reuniones con agricultores, ganaderos, asociaciones y vecinos y en todo momento han notado ese respaldo, que igualmente han sentido en las mesas informativas que han instalado durante la campaña en diferentes puntos de la provincia.

Conocimiento del programa

María Luisa Calvo ha señalado que los electores con los que han mantenido contacto durante las dos semanas de campaña en Zamora han demostrado que "conocen nuestro programa y saben que vamos a defender lo que ellos quieren".

Al respecto ha mencionado entre las prioridades de esa defensa que hará Vox desde el Parlamento autonómico "la prosperidad de esta tierra y un cambio de rumbo a las políticas de bipartidismo en Castilla y León que tanto daño han hecho en Zamora", ha declarado la procuradora regional de Vox que aspira a la reelección por esta provincia apostando por el eslogan que ha defendido la formación durante toda la campaña: "Sentido común".

La candidata del partido de Santiago Abascal por Zamora en las elecciones del domingo ha aludido igualmente a los actos de la campaña desarrollados por la formación en los que ha estado presente tanto el propio Santiago Abascal como otros de otros portavoces nacionales del partido.

El líder de Vox en España estuvo el pasado sábado en Toro y el martes de esta semana en Benavente, además de haber estado en la precampaña en la capital zamorana.

En esos tres actos centrales, Santiago Abascal estuvo acompañado por Marisa Calvo y, en dos de ellos, también por el candidato de Vox a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, que el pasado martes no pudo acudir a la plaza Mayor de Benavente porque le coincidía con la celebración esa tarde del segundo de los debates electorales televisados de la campaña.