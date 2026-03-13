Caja Rural de Zamora renueva su alianza con TecnoVitae

Caja Rural de Zamora y la Fundación TecnoVitae han renovado su acuerdo de colaboración, que consolida una alianza que en los últimos años ha permitido impulsar distintas iniciativas orientadas a promover la innovación, la tecnología y el desarrollo del tejido industrial.

En el acto de firma del acuerdo han participado Javier Escribano, director general de la Fundación TecnoVitae, y Narciso Prieto, director de Imagen, Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, quienes han destacado la importancia de continuar fortaleciendo la colaboración entre ambas entidades para seguir impulsando proyectos que pongan en valor la ingeniería, la tecnología y el papel de la industria en el desarrollo económico y social.

La colaboración entre la Fundación TecnoVitae y Caja Rural de Zamora ha sido clave en iniciativas como los Premios de la Industria en España, un evento que reconoce el esfuerzo y la excelencia de empresas y profesionales del sector industrial y tecnológico. Este certamen se ha consolidado como una cita de referencia para el sector y contribuye a poner en valor el talento, la innovación y el impacto del tejido empresarial en el desarrollo económico. Este año los galardones celebrarán su IX edición el próximo 18 de junio en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.