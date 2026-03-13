Atrapado en su propia plaza de aparcamiento en Zamora: "¡Cuánto sinvergüenza hay por el mundo!"
Así logró salir este coche del párking de La Marina después de que otro vehículo no dejara ni un centímetro de espacio tras estacionar al lado
Aunque no seremos nosotros los que digamos aquello de que "una imagen vale más que mil palabras", este es uno de los casos que puede ser la excepción. La fotografía que ves en la que dos vehículos aparecen totalmente pegados en un aparcamiento lo dice todo. Sin embargo, ¿quieres saber cómo consiguió salir de ahí la conductora del vehículo rojo y cómo quedaron los coches tras la maniobra?
Todo ocurrió esta misma semana, cuando una ciudadana estacionó su Seat rojo en el aparcamiento subterráneo de La Marina. Sin embargo, lo que se encontró al llegar fue algo que pasa más a menudo de lo que crees: "Un BMW había aparcado totalmente pegado, alguien que no sabe aparcar o que no mira por nadie porque a ver cómo saco yo mi coche cuando yo aparqué perfectamente dentro de mis líneas y dejando sitio a los lados", se queja la ciudadana en las redes sociales: "Hay gente por el mundo que no tiene vergüenza", arremete.
¿Cómo logró sacarlo?
La escena hacía prácticamente imposible acceder al interior del vehículo rojo al estar literalmente encajado. "Tengo que dar las gracias a los trabajadores del parking de La Marina que me han ayudado en todo momento y me han sacado el coche de ahí sin rayármelo... trabajito le ha costado a los pobres", explica la propietaria del vehículo rojo. Lo lograron entrando por el pequeño margen que les quedaba por la puerta derecha: "Quitamos el freno de mano y empujando hacia delante y atrás durante mucho tiempo para poder separarlo poco a poco sin causar daños". Un milagro.
Situaciones como esta no son tan raras en parkings con plazas estrechas o cuando uno de los conductores apura demasiado el espacio al aparcar... o lo hace sin pensar en el otro.
El consejo generalizado de todos ha sido unánime: "Para la próxima, llama a la Policía Municipal", aunque hay quien opta por otras malas artes de dudosa legalidad: "Haberle dejado tu firma con la llave de recuerdo".
- El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
- Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
- Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora
- Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
- El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta
- Colisión múltiple con tres vehículos en esta calle de Zamora capital: hay una mujer y una niña heridas
- ¿A qué se dedican los candidatos de Zamora a las autonómicas? Estas son sus profesiones