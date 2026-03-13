Los aspirantes a regentar el merendero de Los Tres Árboles de Zamora visitan las instalaciones

Los interesados en asumir la gestión del merendero de Los Tres Árboles durante los próximos diez años, prorrogables por diez más, realizaron este viernes una visita a las instalaciones para conocer de primera mano el estado en el que se encuentran y las características de ese negocio hostelero de concesión municipal situado junto al río, a la altura del Puente de Los Tres Árboles.

Entre los asistentes se encontraban caras conocidas de la hostelería zamorana, por haber regentado o estar al frente actualmente de otros establecimientos del sector de la ciudad.

El canon anual fijado como mínimo para presentar ofertas es de 7.765,56 euros, IVA excluido.