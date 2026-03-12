Zamora acogerá la jornada DigitalíZate el 24 de marzo para hablar sobre IA generativa y automatización

La nueva edición de la jornada DigitalíZate se celebrará el próximo 24 de marzo bajo el lema "IA generativa y automatización de procesos". Se trata de una cita ineludible para aquellos empresarios y emprendedores que quieran optimizar sus negocios gracias a las nuevas tecnologías.

El evento está organizado por CEOE-Cepyme, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Zamora, y cuenta con la colaboración de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

En un formato de desayuno informativo, la jornada arrancará a las 9.30 horas en el hotel Ares de la capital.

Haz clic aquí para INSCRIBIRTE INSCRIPCIÓN GRATUITA

Desarrollo del evento

La jornada comenzará con la bienvenida por parte de Verónica de Castro, periodista de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, quien dará paso a la apertura institucional por parte de David Gago, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora.

Los asistentes podrán escuchar a continuación la ponencia de David Muñoz, un joven emprendedor tecnológico que, con solo 20 años, es fundador y CEO de Codexia Group.

Los retos siempre han sido su pasión desde pequeño, de ahí que desarrollara una gran capacidad de aprendizaje, iniciándose en el desarrollo web. De hecho, con 15 años creó su propio software de SEO, antes de poner en marcha Codexia, su agencia.

Joven con amplio currículo

A pesar de su juventud, en su currículo se suma la puesta en marcha de diferentes softwares, agencias, productos, servicios y distintos proyectos digitales, acumulando de esta manera una visión muy completa de cómo se crea, se lanza, se vende y se hace crecer un negocio en Internet. En la actualidad se dedica principalmente a escalar negocios digitales, aplicando todo lo aprendido para estructurar, optimizar y acelerar empresas con potencial real de crecimiento.

De todos estos procesos, con ejemplos prácticos, hablará Muñoz en su charla, tras la que habrá un turno de preguntas para que los empresarios zamoranos asistentes puedan exponer sus dudas y preguntar al experto cualquier tema relacionado con la implantación de las nuevas tecnologías en sus negocios y cómo aprovechar al máximo estas herramientas que, más que futuro, son ya un presente muy tangible.