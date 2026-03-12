Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto de la guerra en la economía de ZamoraAutobuses en Belver de los Montes (Zamora)Nuevo alcalde ToroLos últimos carteros de AlisteProcesión de la Buena Muerte en Zamora
instagramlinkedin

Jornada DigitalíZate

Zamora acogerá la jornada DigitalíZate el 24 de marzo para hablar sobre IA generativa y automatización

CEOE-Cepyme, Cámara de Comercio y Ayuntamiento organizan la tercera edición de la jornada DigitalíZate, en la que colabora LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, para acercar las nuevas tecnologías a las empresas.

Miguel Ángel Pérez Moralejo, durante la edición anterior de las jornadas. | M. A. L. (ARCHIVO)

Miguel Ángel Pérez Moralejo, durante la edición anterior de las jornadas. | M. A. L. (ARCHIVO)

B. Blanco García

B. Blanco García

La nueva edición de la jornada DigitalíZate se celebrará el próximo 24 de marzo bajo el lema "IA generativa y automatización de procesos". Se trata de una cita ineludible para aquellos empresarios y emprendedores que quieran optimizar sus negocios gracias a las nuevas tecnologías.

El evento está organizado por CEOE-Cepyme, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Zamora, y cuenta con la colaboración de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

En un formato de desayuno informativo, la jornada arrancará a las 9.30 horas en el hotel Ares de la capital.

Haz clic aquí para INSCRIBIRTEINSCRIPCIÓN GRATUITA

Desarrollo del evento

La jornada comenzará con la bienvenida por parte de Verónica de Castro, periodista de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, quien dará paso a la apertura institucional por parte de David Gago, concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora.

Los asistentes podrán escuchar a continuación la ponencia de David Muñoz, un joven emprendedor tecnológico que, con solo 20 años, es fundador y CEO de Codexia Group.

Los retos siempre han sido su pasión desde pequeño, de ahí que desarrollara una gran capacidad de aprendizaje, iniciándose en el desarrollo web. De hecho, con 15 años creó su propio software de SEO, antes de poner en marcha Codexia, su agencia.

Joven con amplio currículo

A pesar de su juventud, en su currículo se suma la puesta en marcha de diferentes softwares, agencias, productos, servicios y distintos proyectos digitales, acumulando de esta manera una visión muy completa de cómo se crea, se lanza, se vende y se hace crecer un negocio en Internet. En la actualidad se dedica principalmente a escalar negocios digitales, aplicando todo lo aprendido para estructurar, optimizar y acelerar empresas con potencial real de crecimiento.

Noticias relacionadas y más

De todos estos procesos, con ejemplos prácticos, hablará Muñoz en su charla, tras la que habrá un turno de preguntas para que los empresarios zamoranos asistentes puedan exponer sus dudas y preguntar al experto cualquier tema relacionado con la implantación de las nuevas tecnologías en sus negocios y cómo aprovechar al máximo estas herramientas que, más que futuro, son ya un presente muy tangible.

TEMAS

  1. El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
  2. Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
  3. La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
  4. Más molinos y placas en Zamora capital y el entorno de Ricobayo
  5. Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
  6. El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta
  7. Colisión múltiple con tres vehículos en esta calle de Zamora capital: hay una mujer y una niña heridas
  8. El tren de los 80 llegará a Zamora el 14 de marzo

Jornada Digitalízate: IA generativa y automatización de procesos

Esta farmacia cumple un siglo de vida en Zamora

Zamora acogerá la jornada DigitalíZate el 24 de marzo para hablar sobre IA generativa y automatización

Zamora acogerá la jornada DigitalíZate el 24 de marzo para hablar sobre IA generativa y automatización

Los hermanos de la Buena Muerte de Zamora encenderán las teas fuera de San Vicente tras la prohibición de Patrimonio

Los hermanos de la Buena Muerte de Zamora encenderán las teas fuera de San Vicente tras la prohibición de Patrimonio

El impacto económico de la guerra de Oriente Medio en Castilla y León: "Inestabilidad e incertidumbre"

El impacto económico de la guerra de Oriente Medio en Castilla y León: "Inestabilidad e incertidumbre"

Conciertos de profesores y alumnos: así será el V Festival de Música Sacra del Conservatorio Miguel Manzano

Conciertos de profesores y alumnos: así será el V Festival de Música Sacra del Conservatorio Miguel Manzano

¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?

¿Qué diferencia hay entre el voto en blanco y el voto nulo?

La portavoz del Grupo Popular en el Senado subraya en Zamora las medidas de 3.000 millones propuestas por el PP para paliar las consecuencias económicas del conflicto de Irán

La portavoz del Grupo Popular en el Senado subraya en Zamora las medidas de 3.000 millones propuestas por el PP para paliar las consecuencias económicas del conflicto de Irán
Tracking Pixel Contents