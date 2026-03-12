Responsables de oficinas de turismo y casas del parque de la provincia de Zamora visitan Las Edades del Hombre
La ciudad acogió un encuentro de estos profesionales
Zamora ha acogido un encuentro de profesionales de las Oficinas de Turismo y Casas del Parque de la provincia. Durante la jornada de trabajo, los participantes visitaron la exposición de las Edades del Hombre, con el objetivo de incrementar la difusión de la misma entre los habitantes de la provincia, según ha informado el Ayuntamiento de Zamora en un comunicado.
El encuentro estuvo promovido por la Concejalía de Turismo de Zamora, que con esa iniciativa ha pretendido mejorar el intercambio de información entre los entes de información turística de la provincia. El edil del área en la ciudad de Zamora, Christoph Strieder, ha destacado la importancia de trasladar a las responsables de las Oficinas de Turismo y Casas del Parque información sobre esta exposición para incrementar la difusión de este evento durante estas últimas semanas en que permanecerá abierta la exposición.
En la jornada de trabajo participaron diecisiete personas que desarrollan su labor de información turística en Zamora capital, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Castilla y León, Toro, Benavente, Puebla y Fermoselle. El responsable de Turismo ha asegurado que el encuentro ha sido "muy positivo" y que ha sido la primera vez que se hace una jornada de este tipo para aunar esfuerzos en la promoción del turismo en la provincia de Zamora.
