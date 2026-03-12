El PSOE de Zamora desmonta "el mantra de la mejor educación de España": puesto 500 en el ranking Shanghái
Los socialistas reiteran su apuesta por la escuela pública, gratuita y de calidad y denuncian que el profesorado de Castilla y León cobra hasta 500 euros menos al mes que el de otras Comunidades Autónomas
El PSOE de Zamora ha centrado este jueves su campaña en la educación y lo ha hecho con una reunión de la candidatura socialista con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en la que ha reiterado su apuesta por una educación "pública, gratuita y universal" y ha subrayado la "precariedad" que caracteriza actualmente al sector educativo, según ha denunciado el número tres de la candidatura y profesor, Javier García Martín.
Este integrante de la lista socialista ha querido además desmontar "el mantra de la mejor educación de España y una de las mejores educaciones del mundo" al que alude constantemente el PP, basándose en el informe PISA. Al respecto, ha explicado que ese aparente éxito hace aguas porque se fija en unos resultados muy concretos y "si tan buena es la educación no universitaria en Castilla y León, ¿por qué no tenemos luego una educación universitaria que esté a la altura de estos resultados?", se ha preguntado García Martín de forma retórica.
Ha recordado que en el ranking Shanghái que mide internacionalmente la calidad en la universidad no hay ninguna pública de Castilla y León entre las primeras y la que más alta está es la Universidad de Salamanca, en el puesto 500. Por ello, ha pedido a los dirigentes populares dejar de "sacar pecho" por una educación pública que busca su calidad "cargándola sobre las espaldas del personal docente, de los alumnos y de las familias".
Por su parte, la también integrante de la candidatura del PSOE de Zamora y profesora María Velasco ha denunciado las diferencias de "casi hasta 500 euros" que existen entre los sueldos del profesorado de Castilla y León con respecto a otras Comunidades Autónomas.
Los socialistas, por boca de otra de las integrantes de la lista, Agustina Martín, han asegurado además que el PP les ha querido copiar su propuesta de gratuidad de la primera matrícula, tanto en grados como en máster, que el PSOE ha "mejorado" al proponer también que se concedan ayudas al alumnado que tenga que desplazarse de su ciudad al iniciar la universidad. Además, ha pedido que a la financiación de la enseñanza universitaria se destine al menos el 1% del Producto Interior Bruto de Castilla y León.
Suscríbete para seguir leyendo
- El tren madrugador de Zamora se aleja siete minutos más
- Encuesta de Gesop para LA OPINIÓN: El PP volvería a ganar las elecciones y aguantaría sin desgaste el tirón de Vox
- La carta que van a recibir los conductores zamoranos tras la llegada de los nuevos radares de velocidad: multas desde 100 euros
- Más molinos y placas en Zamora capital y el entorno de Ricobayo
- Soy Nevenka', la historia rodada en Zamora que cumple 25 años: una denuncia que marcó un hito judicial
- El calvario de Andrea, víctima zamorana de un homicidio frustrado: 'Cada 20 días un policía me llama para saber si estoy viva o muerta
- Colisión múltiple con tres vehículos en esta calle de Zamora capital: hay una mujer y una niña heridas
- El tren de los 80 llegará a Zamora el 14 de marzo