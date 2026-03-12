El PSOE de Zamora desmonta "el mantra de la mejor educación de España": puesto 500 en el ranking Shanghái

El PSOE de Zamora ha centrado este jueves su campaña en la educación y lo ha hecho con una reunión de la candidatura socialista con la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en la que ha reiterado su apuesta por una educación "pública, gratuita y universal" y ha subrayado la "precariedad" que caracteriza actualmente al sector educativo, según ha denunciado el número tres de la candidatura y profesor, Javier García Martín.

Este integrante de la lista socialista ha querido además desmontar "el mantra de la mejor educación de España y una de las mejores educaciones del mundo" al que alude constantemente el PP, basándose en el informe PISA. Al respecto, ha explicado que ese aparente éxito hace aguas porque se fija en unos resultados muy concretos y "si tan buena es la educación no universitaria en Castilla y León, ¿por qué no tenemos luego una educación universitaria que esté a la altura de estos resultados?", se ha preguntado García Martín de forma retórica.

Ha recordado que en el ranking Shanghái que mide internacionalmente la calidad en la universidad no hay ninguna pública de Castilla y León entre las primeras y la que más alta está es la Universidad de Salamanca, en el puesto 500. Por ello, ha pedido a los dirigentes populares dejar de "sacar pecho" por una educación pública que busca su calidad "cargándola sobre las espaldas del personal docente, de los alumnos y de las familias".

Por su parte, la también integrante de la candidatura del PSOE de Zamora y profesora María Velasco ha denunciado las diferencias de "casi hasta 500 euros" que existen entre los sueldos del profesorado de Castilla y León con respecto a otras Comunidades Autónomas.

Los socialistas, por boca de otra de las integrantes de la lista, Agustina Martín, han asegurado además que el PP les ha querido copiar su propuesta de gratuidad de la primera matrícula, tanto en grados como en máster, que el PSOE ha "mejorado" al proponer también que se concedan ayudas al alumnado que tenga que desplazarse de su ciudad al iniciar la universidad. Además, ha pedido que a la financiación de la enseñanza universitaria se destine al menos el 1% del Producto Interior Bruto de Castilla y León.