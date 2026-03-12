La protesta por las macrogranjas y plantas de biogás de Zamora se hace oír en la Confederación Hidrográfica del Duero
Asociaciones integradas en la plataforma Stop Biogás Zamora presentan escritos en la sede de la CHD de la avenida Tres Cruces para reclamar "una protección efectiva de nuestra agua" y alertar de la contaminación de acuíferos sobreexplotados a consecuencia de los nuevos proyectos en tramitación
Asociaciones integrantes de la federación Zamora en Pie y de los colectivos Stop Biogás de Zamora se han concentrado este jueves por la mañana en la avenida de las Tres Cruces, a las puertas de la sede en la ciudad de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para hacer oír su voz y denunciar el riesgo que suponen los nuevos proyectos en tramitación, tanto de macrogranjas como de plantas de biogás.
Con silbatos y megáfono en mano, medio centenar de miembros de los colectivos creados en diferentes puntos de la provincia para oponerse a estos proyectos se han plantado a las puertas de la CHD, donde han coreado eslóganes como "Zamora despierta, la mierda está en su puerta", "las plantas de biogás, otro engaño más", "ni plata, ni oro, el agua es un tesoro" o "las plantas de biogás, con el agua acabarán".
Precisamente, la preocupación por la contaminación de acuíferos que están sobreexplotados y "la protección efectiva de nuestra agua" son dos de las reivindicaciones, en relación a la CHD, a las que ha aludido el portavoz de Zamora en pie, Jenaro Leal. Junto a él, representantes de diferentes colectivos de la provincia integrados en la plataforma y surgidos ante los proyectos de plantas de biogás o de grandes explotaciones de porcino han presentado escritos para pedir a la CHD información ambiental y sobre las autorizaciones de proyectos.
También han aportado documentación sobre algunas de esas iniciativas, al asentarse en terrenos afectados por el dominio público hidráulicos. "Estamos hablando de que van a almacenar cantidades ingentes de residuos con unas balsas gigantes en zonas que pueden tener un posible riesgo de inundación", han expuesto, para mencionar expresamente el proyecto de la macrogranja de porcino que se tramita en San Cebrián de Castro, el de Villardondiego o los proyectos de plantas de biogás de Santovenia del Esla o de El Cubo del Vino, también en zonas de influencia del dominio público hidráulico y el último de ellos situado además en el denominado barranco del Baño.
Los integrantes de la federación han explicado que han acudido para decirle a la CHD que "se ponga a trabajar, que tiene que defender que es su responsabilidad y su obligación proteger los cauces públicos y las aguas subterráneas".
