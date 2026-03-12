En la víspera de la visita de Feijóo a Zamora, el PP defiende la bajada de impuestos frente al "infierno fiscal" de Sánchez

El PP ha cerrado los actos sectoriales de campaña con uno centrado en la economía, las empresas, los autónomos y el empleo en el que la cabeza de lista por Zamora y consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha defendido la bajada de impuestos por la que apuesta "frente a ese infierno fiscal al que somete el Gobierno de Sánchez".

Leticia García ha asegurado que el PP es "la única opción real para que Zamora siga creciendo" y para apostar por un Gobierno "estable, sin bloqueos, sin abandonos y que está pensado y quiere gobernar para todos los zamoranos".

En contraposición está el bloqueo y el abandono de otros partidos y por ello ha solicitado el voto a los empresarios y autónomos asistentes al acto.

Queso y vino en el exterior

La candidata del PP ha esgrimido además las propuestas "concretas" recogidas en el programa electoral de 1.031 medidas del PP y especialmente las de suelo industrial en Zamora y los planes de internacionalización, por ejemplo, del queso y el vino de la provincia. Ha destacado también la apuesta por la financiación, el empleo de calidad y continuar el impulso a la empleabilidad a través de "un sistema público de empleo que genere esa conexión entre oferta y demanda".

Asistentes al acto sectorial del PP de Zamora. / Víctor Garrido

Leticia García ha hecho también balance del mandato al subrayar que la apuesta del Gobierno autonómico del PP por Zamora ha dinamizado el mercado laboral y a lo largo de la legislatura se han creado 3.500 nuevos empleos en la provincia, con un descenso del paro del 18%, además de crecer en economía y en empresas.

Por todo ello, ha pedido el voto para el PP al representar "el modelo del crecimiento económico" frente al del "abandono de responsabilidades o abandono del territorio" de otras fuerzas políticas.

El líder nacional del PP, en el cierre de campaña

La "número uno" de la lista del PP de Zamora en las elecciones del domingo también ha confirmado, a preguntas de los periodistas, que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará en la provincia este viernes, último día de campaña (concretamente en la comarca de Benavente tras acudir por la mañana a Ponferrada y estar por la tarde en Valladolid), pero ha aclarado que "no va a ser un gran acto" sino algo más interno, ya que el gran evento de cierre autonómico de campaña en el que intervendrá públicamente será en Valladolid.